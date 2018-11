Jeśli McDonald's jest halal, jedziemy! Biura podróży rozwijają ofertę dla muzułmańskich turystów

Malezja, Zjednoczone Emiraty i Turcja - te trzy kierunki od lat utrzymują się w ścisłej czołówce wśród muzułmańskich turystów. W pierwszej dziesiątce wybieranych przez muzułmanów krajów na wakacje jest jeszcze Maroko z Afryki Północnej. Potem Egipt i RPA.

Turyści muzułmańscy coraz częściej szukają miejsc o wysokim poziomie usług, które uwzględniają ich religijne i kulturowe potrzeby.

Powstają więc specjalne oferty biur podróży, szyte na miarę turystów z krajów islamskich.

Aby przyciągnąć klientów, biura powinny zapewnić usługi halal, łazienkę wyposażoną zgodnie z oczekiwaniami turysty, brak kanałów dla dorosłych w TV, brak klubu nocnego w hotelu - który też nie może być częścią ośrodka gier hazardowych.

Muzułmańskie wycieczki

Wraz ze wzrostem zamożności klasy średniej muzułmanie odkrywają turystykę w Europie i Afryce (Fot. Shutterstock)

Bungee i drapieżniki w Johannesburgu

Bez halal nie ma muzułmańskich turystów (fot. Shutterstock)

Coraz więcej młodych muzułmanów

Modlący się muzułmańscy turyści w Europie są coraz częstszym widokiem (fot. Shutterstock)

Kenia też halal

Ostatni raport World Tourism Organization (UNWTO) z października 2018 r. pozwala globalnej branży turystycznej spać spokojnie. Od stycznia do czerwca liczba turystów wzrosła o 6 proc. w stosunku do zeszłego roku. A w roku 2017 odnotowano rekordowy wzrost turystów, o 7 proc. w porównaniu do lat poprzednich. Wśród nich coraz więcej jest muzułmanów.Na świecie powstają sprofilowane, nastawione wyłącznie na jeden rodzaj klienta agencje turystyczne. Jedną z nich jest np. Islamic Travels and Tours, która organizuje "muzułmańskie wycieczki po RPA". Jej przedstawiciele zachęcają muzułmanów do podróży do Afryki Południowej i poznawania jej historii, dziedzictwa kraju, w którym od ponad 200 lat istnieje islam. Świadczą usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb, by muzułmański podróżnik mógł cieszyć się odpoczynkiem, nie martwiąc się o żywność halal oraz o salah, czyli czas i miejsce do modlitwy.Halal w islamie określa się to, co jest dozwolone zgodnie z religią. Halal znany jest też powszechnie jako dieta muzułmanów. Koran zakazuje spożywania krwi, wieprzowiny i wymaga, aby zwierzęta zabijano w sposób rytualny.Jedzenie halal jest jednym z najważniejszych punktów, na jaki zwracają uwagę turyści wyznający islam. W Południowej Afryce nawet McDonald's zapewnia, że wszystkie produkty tam oferowane są halal. Oznacza to, że jedzenie i napoje, a także każdego dostawcę certyfikuje Muslim Judicial Council Halaal Trust (MJCHT).Przedstawiciele McD w RPA zapewniają, że tradycyjne kiełbaski, które gdzie indziej są robione z wieprzowiny, w Afryce przyrządza się z wołowiny lub kurczaka. Firma zapewnia również, że jej produkty są odbierane z centrów dystrybucyjnych posiadających certyfikat halal, które również są certyfikowane przez MJCHT.W filmach reklamowych udostępnianych przez biura podróży, Shaykh Achmat Sedick, dyrektor MJCHT, wylicza, że sieciówka używa tylko prawdziwej wołowiny w hamburgerach, prawdziwego kurczaka w produktach z kurczaka, prawdziwych ziemniaków we frytkach i prawdziwego mleka w koktajlach.MJCHT został założony w 1945 r. i jest uznanym na świecie certyfikatorem halal. Certyfikuje rzeźnie, mięsa, napoje i inne artykuły spożywcze. O tym wszystkim klient Islamic Travels zostaje powiadomiony. I jest to jeden z warunków, który może wpłynąć na jego decyzję o skorzystaniu z oferty.Islamic Travels proponuje w RPA nurkowanie wśród rekinów, bungee jumping, 20 parków narodowych. Planowane są także miesiące miodowe dla muzułmańskich par, zorganizowane wizyty w parku drapieżników w Johannesburgu oraz wycieczki po pierwszym meczecie w Afryce Południowej, zbudowanym w Kapsztadzie.Auwal Masjid to pierwszy i najstarszy meczet zbudowany w RPA. Powstał w 1794 r. podczas pierwszej brytyjskiej okupacji Przylądka Dobrej Nadziei i był główną instytucją religijną w latach 1804-1850. Jest także pierwszym, który praktykował większość tradycji muzułmańskich. Meczet zbudowano na terenie należącym do uwolnionego niewolnika Coridona van Ceylon. Auwal Masjid, położony przy Dorp Street w Kapsztadzie, nadal funkcjonuje. Stał się centrum muzułmańskiej działalności społecznej, regulującej i kształtującej życie społeczne i religijne.Ponadto na turystów muzułmańskich czekają wycieczki po Soweto oraz na safari. Biuro podróży może także zorganizować spotkanie z lokalną rodziną, by turyści mogli poznać życie przeciętnej muzułmańskiej rodziny w RPA.Islamic Travels różni się od innych biur podróży tym, że nie zorganizuje wycieczki do słynnych, południowoafrykańskich winnic, gdzie turyści mogą degustować pysznych, afrykańskich win, kasyn czy klubów nocnych. Bo tego rodzaju rozrywki nie oczekują islamscy klienci. Ich oczekiwania zmieniły się w ciągu ostatnich 20 lat. Coraz częściej szukają miejsc o wysokim poziomie usług, które uwzględniają ich religijne, kulturowe potrzeby. Szukają w szczególności miejsc bezpiecznych dla muzułmanów. To właśnie spełnia w ich odczuciu np. Malezja i Dubaj.Kluczowe potrzeby takiego turysty to wspomniany już halal. Potem bliskość obiektów modlitewnych, usługi związane z Ramadanem, łazienki urządzone w zgodzie z tradycją muzułmańską. Według raportu waszyngtońskiego think tanku Pew Research Center, 63 proc. muzułmanów wykonuje pięć codziennych modlitw. Podróżując, niektórzy z nich łączą modlitwy i wykonują je trzy razy dziennie. Przed modlitwą dokonują tradycyjnego oczyszczenia wodą.Dla muzułmanów woda odgrywa kluczową rolę w czystości. Fizyczna czystość jest podkreślana jako istotny składnik wyznawanej religii. Plusem dla ubiegających się o turystę muzułmańskiego obiektów turystycznych jest zapewnienie takich udogodnień w łazience, jak: prysznice ręczne umieszczone w uchwycie przy ścianie obok muszli klozetowej, bidety czy toalety w stylu japońskim. Chodzi o washlet, który może posiadać automatyczne podnoszenie i opuszczanie deski sedesowej, mycie miejsc intymnych, osuszenia ciepłym powietrzem.Muzułmanie wolą unikać obiektów, w których serwuje się alkohol, są dyskoteki lub sąsiadują z ośrodkami, w których uprawia się hazard. Taki turysta szuka w obiektach rekreacyjnych zapewnienia prywatności mężczyznom i kobietom na: basenach, siłowniach, spa, salach fitness. Wygrywają także te obiekty, które zapewniają oddzielne miejsca dla mężczyzn i kobiet.A jest o co walczyć, gdyż raport Global Muslim Travel Index z 2016 r. dla MasterCard-Crescent ogłosił, że w 2015 r. 117 mln muzułmanów podróżowało po całym świecie. Szacunki wykazują, że liczba ta wzrośnie do 168 mln do roku 2020. W następnych latach ich wydatki na podróże mają przekroczyć 200 mld dol.Skąd takie szacunki? Kluczowe czynniki napędzające rozwój muzułmańskiego rynku podróży to m.in. rosnąca populacja. W roku 2030 będzie stanowić 26 proc. populacji świata. Ponadto muzułmański rynek podróży jest jednym z najszybciej rozwijających się w globalnej branży turystycznej, rośnie klasa średnia, coraz młodsza jest populacja, zwiększa się dostęp do podróży, informacji, dostępność usługi turystycznej przyjaznej muzułmanom i udogodnienia.Rosnąca klasa średnia w krajach o dużych populacjach muzułmańskich jest w państwach Zatoki Perskiej, Indonezji, Malezji, Turcji, Nigerii, Bangladeszu. Drugą i trzecią generację muzułmanów w Europie i Ameryce Północnej stać, by się kształcić i zdobywać atrakcyjne posady. Zwiększa to oczywiście dochód potencjalnego turysty muzułmańskiego. Według badań Pew Research Center muzułmanie są najmłodsi (średnia wieku - 23 lata w 2010 r.) ze wszystkich głównych grup religijnych, średnia wieku muzułmanina jest o siedem lat mniejsza niż średnia wieku niemuzułmanina.Rozpowszechnienie dostępu do Internetu w połączeniu z dużym dostępem do smartfonów ułatwiło planowanie podróży. Kraje z muzułmańską większością, jak Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, znajdują się w czołówce, jeśli chodzi o używanie smartfonów. A bardziej doświadczona technologicznie populacja oznacza, że więcej muzułmanów jest aktywnych w mediach społecznościowych i używa ich, aby uzyskać informacje. W ciągu ostatnich kilku lat wiele firm zaczyna dostosowywać swoje produkty i usługi, aby zaspokoić potrzeby muzułmańskich podróżników. Oznacza to, że rośnie dostępność usług przyjaznych muzułmanom.Ten rosnący segment rynku śledzi już drugi rok MasterCard-CrescentRating Global Muslim Index (GMTI) w 130 miejscach docelowych, które odwiedzają muzułmanie. Wyniki z roku 2016 pokazują, że spośród tych wszystkich miejsc (od Algierii po Wietnam) Malezja przoduje. Konsekwentnie utrzymuje najwyższy standard w ocenianych dziedzinach jak: urlop rodzinny i bezpieczny cel podróży, przyjazne dla muzułmanów usługi i udogodnienia w miejscu docelowym oraz świadomość halal.Również w naszej części świata branża turystyczna coraz bardziej stara się o zasobnego turystę muzułmańskiego. Dla przykładu biura turystyczne skierowane na takiego klienta polecają Chorwację. Kuszą "długą linią brzegową na Morzu Adriatyckim, tysiącem wysp, stolicą ze średniowiecznym Gornji Grad (Górnym Miastem), Dubrownikiem z XVI-wiecznymi murami na Starym Mieście i gotyckimi, renesansowymi budynkami". W sąsiedniej Bośni i Hercegowinie za niemal 1,5 tys. euro taki turysta może spędzić 9 dni.W skład oferty wchodzi m.in. zwiedzanie najstarszego meczetu w tej części Europy, czyli Gazi Husrev-begova, mostu ery otomańskiej, na którym zamordowano arcyksięcia Ferdynanda, co przyczyniło się do rozpoczęcia I wojny światowej, Dubrownik, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Mostar, miasto bogate w meczety, które można znaleźć w każdej dzielnicy, centra handlowe w Sarajewie, Sultan Ahmed Meczet z roku 1603 w muzułmańskim miasteczku Kulen Vakuf nad rzeką Uną.Organizator takiej wycieczki zapewnia: usługi halal, meczet w pobliżu, łazienkę wyposażoną zgodnie z oczekiwaniami turysty, brak dorosłych kanałów w TV, brak klubu nocnego w hotelu i że nie jest on częścią ośrodka gier hazardowych. W pakiecie jest także muzułmański przewodnik.W Afryce muzułmanie głównie odwiedzają kraje Afryki Północnej, jak Maroko i Egipt. Kraje te mają islamską tradycję, instytucje i miejsca kultu. Oba są członkami Organisation of Islamic Cooperation (OIC). To międzyrządowa organizacja polityczno-religijna, skupiająca 57 państw muzułmańskich na czterech kontynentach. Ale nawet kraje należące do mniejszości muzułmańskiej jak Kenia, Ghana, Tanzania, są przez biura podróży lokowane jako miejsca turystyki halal.W Kenii turystyka odgrywa ważną rolę. Daje zatrudnienie i przynosi dochód. Urzędnicy ds. turystyki zaplanowali wprowadzenie standardów dotyczących certyfikowania hoteli i restauracji spełniających standardy halal. Ma to zaspokoić potrzeby muzułmańskich turystów. Kenia dołączyła do OIC jako kraj "obserwator", aby lepiej sprzedawać swoje usługi muzułmanom.RPA stała się regionalnym centrum islamskich inwestycji i podróży, mimo że mniej niż 2 proc. ludności to muzułmanie. Kraj jest jednym z pięciu największych krajów spoza IOC, najczęściej odwiedzanych przez muzułmańskich podróżników. Najczęściej odwiedzane są główne miasta RPA - Johannesburg, Kapsztad, Durban. Kraj ten ma najwięcej hoteli w Afryce Subsaharyjskiej. Sektor turystyczny w innych krajach afrykańskich nie jest tak rozwinięty.