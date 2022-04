Jest decyzja ws. kolejnych sankcji na Rosję. Uderzą w transport i handel

Ambasadorowie państw członkowskich UE porozumieli się w sprawie kolejnych sankcji wobec Rosji za inwazję na Ukrainę - przekazało źródło unijne. Jest to piąty pakiet sankcyjny i ma być sfinalizowany w piątek (8 kwietnia).

W czwartek wieczorem ambasadorowie państw członkowskich przy UE porozumieli się ws. piątego pakietu sankcji wobec Rosji.

Kolejne sankcje na Rosję

Według nieoficjalnych informacji, sankcjami zostaną objęci kolejni oligarchowie i sektor morski. Restrykcje zakładają też zakaz importu rosyjskiego węgla do UE, jednak ma to nastąpić dopiero za cztery miesiące. Komisja Europejska szacuje, że wartość embarga na węgiel to 4 mld euro rocznie.

Sankcje mają dotyczyć także transportu drogowego oraz objąć handel niektórymi produktami.

Oczekuje się, że formalna procedura wprowadzenia nowych restrykcji w życie zostanie zakończona w piątek. Lista oligarchów objętych sankcjami będzie znana po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Embargo na ropę i gaz? UE gotowe do rozmów

"To, co najważniejsze, to fakt, że zaczynamy zajmować się sektorem energetycznym. Objęty sankcjami zostanie import węgla z Rosji. To bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest zapewnienie ze strony Komisji Europejskiej i gotowość państw członkowskich - zdecydowanej większości państw członkowskich - do rozpoczęcia prac nad obłożeniem sankcjami również importu ropy naftowej, gazu oraz paliwa do elektrowni atomowych" - wskazał Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.



Dodał, że podczas negocjacji udało się również zminimalizować liczbę derogacji sankcyjnych. "Między innymi udało nam się wyłączyć z derogacji sankcyjnych łodzie rosyjskich oligarchów. Dotykamy sankcjami transportu morskiego. Dotykamy sankcjami transportu drogowego. Oczywiście w dalszym ciągu wiele pracy pozostanie przed nami jeśli chodzi o wyjątki i derogacje" - zaznaczył.



Przyznał jednocześnie, że Polska do końca nie jest usatysfakcjonowana skalą postępu. "Uważamy, że z bardzo bolesnymi sankcjami powinniśmy pójść znacznie dalej, no ale oczywiście istotne jest to, że utrzymujemy jedność 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, jedność z G7, z naszymi transatlantyckimi partnerami i z innymi partnerami, którzy stosują te sankcje" - powiedział.

Obowiązek przyłączenia się do sankcji

Zaznaczył, że udało się wpisać do pakietu obowiązek dla państw kandydujących do przyłączania się do unijnych sankcji. "Wiemy o tym, że niektóre państwa, w tym na Bałkanach państwa kandydujące, miały z tym problem. Będziemy mieli tutaj wyraźny zapis nakładający na te państwa obowiązek przyłączenia się do unijnych sankcji" - powiedział.



Dodał, że to, co bardzo ważne, to porozumienie ws. pełne embargo na handel bronią. "Oczywiście skandalem jest, że w 43 dniu wojny tego typu pełne embargo bez wyjątków, bez derogacji, jeszcze nie funkcjonowało. To udało nam się dokonać" - powiedział. Przekazał, że udało się też zmniejszyć liczbę derogacji nałożonych na rosyjskie instytucje finansowe, między innymi wyłączenie ich z jakichkolwiek możliwości uczestniczenia w przetargach na terenie Unii Europejskiej.