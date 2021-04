Jest już japońskie wydanie książki "Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz"

Japończycy będą mogli zapoznać się z losami rotmistrza Witolda Pileckiego. W języku japońskim ukazała się właśnie książka "Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz" autorstwa Adama Cyry.

Japońskie wydanie dołącza do wersji niemieckiej, włoskiej, portugalskiej, fińskiej oraz dwóch chińskich. Prawa do wydania w języku japońskim oficyna Misuzu Shobo w Tokio nabyła od Aquila Polonica, niezależnego wydawnictwa z Los Angeles, specjalizującego się w publikowaniu po angielsku tekstów o polskich doświadczeniach z okresu II wojny światowej.

Jak przypomniała w rozmowie z PAP szefowa Aquila Polonica, Terry Tegnazian, książka pt. "The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery" została przetłumaczona na język angielski z oryginalnego polskiego maszynopisu przez Jarka Garlińskiego. Zawiera wprowadzenie prof. Normana Daviesa oraz przedmowę naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha.

Aquila Polonica podkreśla, że Misuzu Shobo to bardzo szanowany japoński wydawca. Jego publikacje obejmują wiele gatunków, w tym prace z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz literaturę i sztukę.

Tegnazian przypomina, że Nicholas Kristof z dziennika "The New York Times" nazwał Pileckiego "jednym z wielkich bohaterów XX wieku". Niewielu ludzi dorównywało mu odwagą, a jego historia do niedawna była prawie zupełnie nieznana.

"We wrześniu 1940 r. oficer Wojska Polskiego Witold Pilecki zgłosił się na ochotnika do udziału w tajnej misji: został aresztowany przez Niemców i wysłany do Auschwitz jako więzień, aby przemycić informacje wywiadowcze do aliantów i zbudować wśród więźniów organizację oporu. Pilecki wykonał tę +misję niemożliwą+. Zanim uciekł, ledwie przeżył prawie trzy lata brutalności, głodu i chorób. Tajne raporty Pileckiego z Auschwitz, które alianci otrzymywali na początku 1941 r., były jednymi z pierwszych, które w pełni ujawniły okrucieństwa obozu, w tym masową eksterminację Żydów" - wskazuje Aquila Polonica.

W USA książka "Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz" spotkała się z uznaniem prasy, w tym "New York Timesa", "The Wall Street Journal", "The New Republic", "The Atlantic", "Tablet Magazine", "Publishers Weekly" oraz "The Jewish Journal". Otrzymała prestiżowe nagrody, takie jak PROSE od Stowarzyszenia Wydawców Amerykańskich, czy w konkursie Independent Book Publishers Association Benjamin Franklin. Została też wyróżniona przez History Book Club i Military Book Club.

Aquila Polonica to wielokrotnie nagradzana niezależna firma należąca do Stowarzyszenia Wydawców Amerykańskich oraz Stowarzyszenia Niezależnych Wydawców Książek. Wydawane tytuły rozprowadza w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Są one dostępne w renomowanych księgarniach, sklepach internetowych i głównych hurtowniach.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski