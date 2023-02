Jest lista 24 globalnych gigantów greenwashingu

Plany redukcji emisji CO2 24 największych globalnych korporacji, które zadeklarowały osiągnięcie neutralności klimatycznej, pozwalają na ścięcie ich emisji zaledwie o 36 proc. To o wiele za mało wobec tego, do czego się zobowiązały.

Według najnowszego raportu grupy badawczej Carbon Market Watch i think-tanku NewClimate Institute deklaracje 24 największych światowych korporacji co do osiągnięcia przez nie zeroemisyjności znacząco odstają od możliwości dojścia do tego celu, w czasie kiedy się do tego zobowiązały.

Ich strategie klimatyczne wprowadzają w błąd i przedstawiają zawyżone szacunki co do cięcia emisji CO2. Opierają się na celach, których realizacja została zaplanowana na długi okres, zamiast skupiać się na realnych działaniach w najbliższym czasie oraz sposobach na ich osiągnięcie.

24 największe firmy świata na razie nie są na drodze do wypełnienia założeń Porozumienia paryskiego

Raport pokazuje, że obecne plany nie spełniają założeń Porozumienia paryskiego, które zakłada redukcję emisji CO2 do stopnia, który pozwoli zapobiec ociepleniu globalnej temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do epoki przedprzemysłowej.

Autorzy publikacji doszli do wniosku, że strategie 15 z 24 globalnych korporacji mają bardzo niską lub niską wiarygodność.

Zaledwie 5 firm - H&M, Holcim, Stellantis, Maersk i Thyssenkrupp - ma szansę na osiągnięcie zeroemisyjności w deklarowanym czasie, w oparciu o realizację swoich planów cięcia emisji o jakieś 90 proc.

Innymi badanymi korporacjami były Microsoft, Apple, PepsiCo czy Nestle. Jedynie firma logistyczna Maersk otrzymała wysoką notę, jeśli chodzi o wiarygodność swojego planu redukcji emisji. Najniższe zajął globalny sprzedawca detaliczny żywności Carrefour i producent mięsa JBS Food.

Liderem walki ze zmianami klimatu jest Maersk

Oczywiście wszystkie 24 firmy w swoich publicznych deklaracjach zapewniają, że zamierzają dojść do zeroemisyjności i składają obietnice bez pokrycia, ze względu na presję konsumentów i inwestorów.

Autorzy raportu szczególnie skrytykowali brak wiarygodności, jeśli chodzi o działania na rzecz cięcia emisji w sferze użytkowania ziemi i lasów. Publikacja wzywa do zaprzestania składania publicznie obietnic dotyczących cięcia emisji, które nie mają pokrycia w rzeczywistości i wprowadzają ludzi w błąd, a także wprowadzenia regulacji prawnych, które zapobiegałyby greenwashingowi uprawianemu przez firmy.