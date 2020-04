Jest mapa ożywienia dla UE. Z przekonaniem do niej może być trudno

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel chce, by przywódcy państw UE zlecili KE na czwartkowym wideoszczycie przygotowanie Europejskiego Funduszu Ożywienia, który miałby pomóc wyciągać europejską gospodarkę z recesji. Nie zanosi się jednak na zgodę co do szczegółów.

"(Fundusz) powinien mieć wystarczającą skalę, być ukierunkowany na sektory i najbardziej dotknięte geograficznie części Europy oraz służyć zaradzeniu temu bezprecedensowemu kryzysowi. Proponuję zlecenie Komisji przeanalizowanie dokładnych potrzeb i przedstawienie propozycji współmiernej do stojącego przed nami wyzwania" - napisał Michel w liście skierowanym do szefów państw i rządów krajów unijnych.

Jak zaznaczył, propozycja Komisji powinna wskazać związek Funduszu z wieloletnim budżetem UE, który będzie w sercu unijnego wkładu w odbudowę gospodarki. Komisja Europejska już zapowiedziała, że jej propozycja w tej sprawie będzie zmieniona. Pismo przewodniczącego Rady Europejskiej, który przeprowadził już konsultacje z częścią przywódców, w tym we wtorek z premierem Mateuszem Morawieckim, nie pokazuje jednak, w jakim kierunku zmiany te miałby iść.

W mapie na rzecz ożywienia, którą Michel dołączył do zaproszenia na szczyt podkreślono, że nowy budżet powinien wesprzeć plany odbudowy gospodarek państw członkowskich i zapewnić ramy dla trwałych inwestycji w strategiczne cele UE. Szef Rady Europejskiej zaznaczył, że trzeba założyć zmianę dotychczasowych programów, tak by zmaksymalizować ich wkład w ożywienie.

Szefowie państw i rządów mają też zaakceptować wypracowane wcześniej przez ministrów finansów narzędzia reakcji na kryzys o łącznej wartości 540 mld euro. Chodzi o wykorzystanie środków z Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM), czyli funduszu ratunkowego dla strefy euro na pokrycie wydatków związanych z ochroną zdrowia (240 mld euro); zwiększenie możliwości pożyczkowych Europejskiego Banki Inwestycyjnego (200 mld euro) oraz 100 mld euro na inicjatywę SURE, mającą chronić miejsca pracy.

"Powinniśmy udzielić poparcia tym ważnym inicjatywom i nalegać, aby stały się one dostępne tak szybko, jak to możliwe. Celem powinno być, by te trzy siatki bezpieczeństwa działały do 1 czerwca" - podkreślił Michel.

W planie na rzecz ożywienia zaznaczył on, że centralną rolę w ponownym uruchomieniu i modernizacji gospodarki powinny odgrywać zielona i cyfrowa transformacja.

Spotkanie szefów państw i rządów w formie wideokonferencji będzie już czwartym szczytem od wybuchu pandemii koronawirusa. Michel zwrócił uwagę, że liderom udało się pójść do przodu z wieloma inicjatywami w ciągu ostatnich tygodni, ale droga do przezwyciężenia kryzysu jest jeszcze długa.