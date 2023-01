Jest szansa na nowe gazowe rozdanie. Kluczowe stanowisko Niemiec

Wybuch wojny w Ukrainie i nałożenie sankcji na Rosję to dla Turkmenistanu kolejna szansa na nowe gazowe rozdanie. Chętnych na turkmeński surowiec nie brakuje.

Turkmenistan należy do największych na świecie dysponentów złóż gazu ziemnego, szacowanych na 10 proc. globalnych zasobów.

W obliczu energetycznego kryzysu, który dotknął największe światowe gospodarki, republika stanęła przed szansą nie tylko wyjścia z międzynarodowej izolacji gospodarczej i politycznej, ale również wejścia na drogę dynamicznego rozwoju ekonomicznego.

Problem w tym, że złoża gazu są eksploatowane w Turkmenistanie od momentu ogłoszenia niepodległości, a społecznego bogactwa ani rozwoju gospodarczego nie widać. Wręcz przeciwnie, państwo jest pogrążone w bezprecedensowym w swojej krótkiej historii kryzysie żywnościowym.

Turkmenistan wie, że mieć złoża gazu to stanowczo za mało

Turkmenistan ogłosił niepodległość w październiku 1991 r. na fali idei samostanowienia, która ogarnęła inne republiki związkowe po upadku ZSRR. Wydawało się, że bogate zasoby gazu pozwolą na szybkie uniezależnienie od Moskwy oraz zapewnią dynamiczny i stabilny rozwój gospodarczy.

Nic bardziej mylnego. Choć bowiem Turkmenistan dysponował bogatymi złożami, to całą poradziecką infrastrukturę odziedziczyły rosyjskie koncerny paliwowe. To praktycznie przesądziło o kreowaniu nowych gospodarczych powiązań, z jedną różnicą: komunistyczną Radę Najwyższą ZSRR zastąpili powiązani z Kremlem oligarchowie. Dość szybko okazało się, że to partnerstwo dalekie jest od ideału, bowiem to strona rosyjska decydowała, ile i po jakiej cenie będzie nabywać turkmeński gaz, by go reeksportować głównie na rynek chiński, nienasycony wskutek dynamicznego rozwoju gospodarczego.

Gdy więc światowa cena surowca utrzymywała się na wysokim poziomie, rosyjskie koncerny chętnie nabywały tani turkmeński gaz, by go odsprzedawać z wysokim zyskiem. Sytuacja zmieniała się diametralnie, gdy cena gazu była niska, bo wówczas Rosjanie mocno ograniczali wielkość zakupów, preferując w eksporcie własny surowiec. Tak było np. w 2017 r., gdy nastąpił drastyczny spadek cen do 266 USD za tonę gazu (z 503 USD w 2014 r.). Już raz, w 2016 r., Rosja całkowicie wstrzymała zakupy turkmeńskiego gazu, co mocno zachwiało systemem gospodarczym kraju, którego 80 proc. przychodów generuje sprzedaż tego surowca.

Turkmenistan szuka energetycznej niezależności od Rosji

W pierwszej dekadzie XXI w. Aszchabad rozpoczął próby zdywersyfikowania rynku nabywców gazu. Na pierwszym planie znalazły się Chiny i Unia Europejska. Bruksela nie wykazała wówczas zainteresowania nawiązaniem energetycznych relacji z autorytarną republiką, preferując podtrzymywanie importu z Rosji, choć inklinacje w systemie politycznym tego państwa już wówczas dalekie były od demokratycznych. W konsekwencji na „placu boju” pozostał tylko Pekin, który chętnie zainwestował w budowę gazociągu, mając w perspektywie korzystną długookresową kooperację oraz dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw.

Obecnie to właśnie Państwo Środka jest głównym odbiorcą turkmeńskiego „błękitnego paliwa” (średniorocznie prawie 30 mld m³, co stanowi 90 proc. całego eksportu), dystansując Rosję (średniorocznie ok. 4 mld m³).

Wybuch wojny w Ukrainie i nałożenie zachodnich sankcji na Rosję, skutkowały dynamicznym wzrostem cen surowców energetycznych, w tym oczywiście gazu. Do wzrostu cen przyczyniło się też wychodzenie światowych gospodarek z pandemicznego marazmu. Dla Turkmenistanu oznaczało to kolejna szansę na nowe gazowe rozdanie, zwłaszcza że najwyższy urząd w państwie objął w marcu 2022 Serdar Berdimuchamedow, syn długoletniego przywódcy Gurbunguły Berdimuchamedowa. Krąg władzy pozostał więc ten sam, jak i sam model rządów również nie uległ, póki co, żadnej zmianie.

Niemniej Aszchabad przystąpił do kolejnej próby nawiązania relacji z Brukselą, kusząc dostawami nawet 30 mld m³ rocznie. Warunkiem jest jednak zbudowanie konkurencyjnego dla Nord Streamu rurociągu, tzw. Transkaspijskiego Interkonektora o długości 300 km, który biegłby przez Azerbejdżan i Turcję i kosztował co najmniej 400 mln USD.

Unia Europejska nie sięga po turkmeński gaz. Dużo rozmów, mało konkretów

Pomimo kilku spotkań turkmeńsko-unijnych od marca 2022 nadal brak jest jakiegokolwiek przełomu w rozmowach. Praktycznie cały proces rozbija się o system polityczny republiki, brak demokratycznych fundamentów sprawowania władzy, łamanie praw człowieka i autorytaryzm przejawiający się we wszystkich dziedzinach życia społecznego i politycznego. Niemniej, nie przeszkadza to Brukseli w pogłębianiu relacji energetycznych z krajami arabskimi, zwłaszcza Arabią Saudyjską, której wspomniane zasady również są raczej obce.

Wydaje się, że wobec ambiwalentnej postawy UE, Turkmenistan kieruje większą uwagę na Chiny oraz Turcję i Azerbejdżan. W relacjach z Państwem Środka Aszchabad mocno liczy na chiński wkład w budowę kolejnych nitek rurociągu, który łączy oba kraje.

Jednak Pekin, pomimo rosnących potrzeb energetycznych nie wydaje się pałać entuzjazmem do tego projektu. Być może wpływa na to kalkulacja kosztów, okresu zwrotu inwestycji i spodziewane w przyszłości zmniejszenie popytu na gaz w związku z rozwojem odnawialnych źródeł energii.

Znacznie bliższy wydaje się być proces budowania współpracy energetycznej z Turcją i Azerbejdżanem. 14 grudnia w nadkaspijskim kurorcie Awaza odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech zainteresowanych państw, na którym dyskutowano o kooperacji energetycznej oraz potencjalnych szansach na eksport gazu na rynek Europy. Niemniej, żadne konstruktywne decyzje nie zapadły, uzgodniono jedynie, że dalsze prace wymagają opracowania studium wykonalności i „mapy drogowej” inwestycji.

Dystrybucja turkmeńskiego gazu wciąż rozbija się o metodę jego przesyłu. Budowa rurociągów jest czasochłonna i kosztowna, choć w przypadku Transkaspijskiego Interkonektu zakładana jest operacyjność już po czterech miesiącach od rozpoczęcia inwestycji.

Na obecną chwilę najbardziej prawdopodobną drogą dostaw jest trasa morska z nowoczesnego portu Turkmenbaszy przez Morze Kaspijskie. Znajdujący się w tym porcie kompleks rafineryjny może rocznie wyprodukować 300 tys. ton LNG. Turcji bardzo zależy na szybkim uruchomieniu dostaw, bowiem nie ukrywa swoich ambicji zaistnienia jako hub dystrybucyjny na obszar Europy. Przeszkodą może być fakt, że Ankara nie ma w planach zakończenia nabywania gazu w Rosji, co stwarza ryzyko dostarczania na obszar UE mieszanki gazu od obu dostawców. A to z kolei nie jest akceptowalne przez Brukselę.

Niemcy mogą pomóc w sprowadzeniu turkmeńskiego gazu do UE

Dotychczasowe relacje turkmeńsko-unijne, choć nie są zamrożone, to faktycznie nie przynoszą żadnego postępu ani korzyści dla którejkolwiek ze stron. Silne przywiązanie UE do demokratycznych wartości wydaje się barierą nie do przejścia i to pomimo zmiany sytuacji geopolitycznej na skutek wojny w Ukrainie.

Kluczowe znaczenie dla złagodzenia sztywnej postawy Brukseli może mieć stanowisko Niemiec, które od kilku lat krążą wokół tematu importu surowców energetycznych z Turkmenistanu. Do wybuchu wojny wszelkie ruchy Berlina w tym kierunku były umiejętnie blokowane przez Rosję, która zrealizowała projekt Nord Streamów mających w założeniu zapewnić długookresowe zaspokojenie ponad połowy niemieckiego popytu na gaz. Od wybuchu wojny Niemcy znalazły się w trudnej sytuacji politycznej, mocno krytykowane przez większość państw unijnych w sprawie importu gazu z Rosji, czyli de facto zapewniania Kremlowi środków finansowych na prowadzenie wojny w Ukrainie.

W tej sytuacji Berlin zdecydował o stopniowym zmniejszaniu importu gazu z Rosji i obecnie jest on już w całości kupowany od innych dostawców, głównie z Norwegii i Niderlandów. To jednak wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku Niemcy ponownie zwróciły swoją uwagę na bogatą w surowce energetyczne Azję Centralną. Problemem nie jest jednak nabycie gazu nawet od Turkmenistanu, ale jego dystrybucja. Transport morski z Turkmenbaszi i lądem przez Turcję nie ma wystarczającej przepustowości, by wpłynąć na zmianę struktury źródeł pochodzenia importu tego surowca. Tymczasowym rozwiązaniem może być wykorzystanie istniejącej infrastruktury, która jednak jest w znacznej części własnością Rosji. Na taki model przesyłu zdecydował się Berlin kupując ropę naftową w Kazachstanie, która do Niemiec będzie transportowana rurociągiem Przyjaźń.

Być może to skłoni Niemcy do włączenia się w finansowanie Transkaspijskiego Interkonektora i jego przedłużenie do swoich granic. Taka samodzielna inicjatywa Berlina mogłaby wpłynąć na większą elastyczność Brukseli w kwestii współpracy z Aszchabadem i skłonić unijnych decydentów do potraktowania Turkmenistanu jako partnera w kształtowaniu przyszłej polityki energetycznej.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma