Jest "uzgodnienie" w trójkącie Warszawa-Berlin-Budapeszt na temat budżetu UE

Jako Porozumienie odrzucamy alternatywę "weto albo śmierć". Jest uzgodnienie w trójkącie Warszawa-Berlin-Budapeszt, dotyczące negocjacji budżetowych w UE. Wierzę, że to porozumienie obejmie pozostałe 24 stolice Europy - powiedział wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin. Tymczasem Reuters donosi, że porozumienie między Polską, Węgrami i niemiecką prezydencją zostało już osiągnięte. Ponadto źródło dyplomatyczne w Brukseli poinformowało dziennikarzy, że w środę po południu w Brukseli odbędzie się spotkanie ambasadorów państw członkowskich przy UE ws. unijnego budżetu. Zostało zwołane na wniosek Niemiec.

Jarosław Gowin powiedział, że jest uzgodnienie w trójkącie Warszawa-Berlin-Budapeszt dotyczące negocjacji budżetowych w UE.

Po stronie polskiej i węgierskiej oceniamy sytuację, że właściwie zniknęły powody do tego, żeby Polska i Węgry miały zająć odmienne stanowisko od pozostałych państw unijnych - dodał wicepremier.

Także zbieżne ze stanowiskiem Polki i Węgier jest stanowisko prezydencji niemieckiej. Ale oczywiście do porozumienia na Radzie Europejskiej wymagana jest jednomyślność - mówił wicepremier.

Agencja Reutera donosi, że Polska i Węgry zaakceptowały niemiecką propozycję dotyczącą unijnego budżetu na lata 2021-2027.

Jak twierdzi Reuters, teraz oczekiwana jest zgoda państw, które szczególnie sceptycznie podchodziły do polsko-węgierskiego weta ws. budżetu. W tym kontekście wymienia się szczególnie Holandię.



"Prezydencja Niemiec w Radzie UE zapowiedziała spotkanie ambasadorów UE w sprawie budżetu UE, które odbędzie się (w środę - red.) po południu" - poinformowało źródło dyplomatyczne w Brukseli zbliżone do prezydencji.



"Nasi negocjatorzy są o krok od sukcesu; sprawa praworządności będzie oddzielona od funduszy" - tak o negocjacjach wieloletniego budżetu UE mówił w środę w rozmowie z dziennikarzami szef klubu PiS Ryszard Terlecki.



W najbliższy czwartek i piątek podczas szczytu Rady Europejskiej odbędzie się kolejna tura negocjacji budżetowych. Unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania obecnej sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027, w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.



We wtorek (8 grudnia) w Warszawie odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem, w którym wzięli udział również wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do rozmów dołączyli również lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i szef Porozumienia Jarosław Gowin.



W środę na konferencji w Sejmie Gowin powiedział, że Porozumienie odrzuca alternatywę "weto albo śmierć" i możliwe jest osiągnięcie rozwiązań, które zagwarantują suwerenność Polski i wspólną Europę.



Jarosław Gowin zaznaczył, że w opinii Porozumienia weto to "ostateczna ostateczność". Przypomniał również wypowiedź premiera Węgier Viktora Orbana z wtorku, że kraje członkowskie są "o centymetr" od wypracowania kompromisu.



