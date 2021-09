Joe Biden: Niezaszczepieni szkodzą Ameryce, nasza cierpliwość się kończy

Niezaszczepiona mniejszość Amerykanów szkodzi całemu krajowi - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden, ogłaszając obowiązek szczepień lub regularnych testów dla pracowników dużych firm i wszystkich medyków. Jak dodał, cierpliwość wobec niezaszczepionych się kończy.

Byliśmy cierpliwi, ale nasza cierpliwość jest na wyczerpaniu, a wasza odmowa (szczepienia) wszystkich nas kosztuje - powiedział Biden w przemówieniu, wyznaczającym przełom w dotychczasowej polityce administracji ws. pandemii.

Nie musicie słuchać mnie, posłuchajcie tych, którzy umierając mówią "gdybym tylko się zaszczepił". To tragedia; nie pozwólcie, żeby była też waszą tragedią - dodał.

Czas czekania się skończył. To nie jest sprawa wolności czy osobistego wyboru. Tu chodzi o ochronę ludzi wokół nas, naszych rodzin, naszych bliskich. (...) Moim zadaniem jest ochrona wszystkich Amerykanów - dodał Biden.

Biden stwierdził, że choć Ameryka poczyniła wielkie postępy w ciągu ostatnich miesięcy i jest w znacznie lepszej sytuacji niż na początku roku, niezaszczepione 25 proc. dorosłych Amerykanów - 80 mln osób - wspieranych przez "specyficzną mniejszość" polityków, nie pozwala Ameryce zakończyć kryzysu związanego z pandemią. Dodał, że przez tę mniejszość szpitale są przepełnione, przez co inni pacjenci nie mogą korzystać z opieki zdrowotnej.

Prezydent ogłosił szereg nowych decyzji, mających usprawnić walkę z pandemią. Głównym z nich są nowe przepisy, nakazujące firmom zatrudniającym powyżej 100 osób wprowadzenie obowiązku szczepienia lub przechodzenia co najmniej cotygodniowych testów na Covid-19. Obowiązkiem objęto także pracowników medycznych oraz pracowników administracji federalnej, którzy dotąd mogli alternatywnie do zaszczepienia poddawać się regularnym testom. Według Bidena, łącznie decyzje te dotyczą ponad 100 mln Amerykanów.

Prezydent zapowiedział, że choć zmiany nie dadzą natychmiastowego efektu, przyczynią się do zażegnania kryzysu związanego z falą zakażeń wariantem Delta.

Biden ogłosił również, że duże firmy będą musiały umożliwić swoim pracownikom wzięcie płatnego urlop w celu zaszczepienia się.

Prezydent zapowiedział również działania prawne przeciwko gubernatorom stanów, którzy zakazali władzom lokalnym wprowadzania obowiązku noszenia masek w szkołach.

"Zamiast zachęcania ludzi do szczepień i noszenia masek, zamawiają mobilne kostnice dla umierających niezaszczepionych. To jest całkowicie nie do przyjęcia" - stwierdził Biden. "Ta pandemiczna polityka czyni nas chorymi (...) sprawia, że ludzie umierają" - dodał.

Prezydent obiecał, że każdemu nauczycielowi lub urzędnikowi, który zostanie ukarany finansowo przez władze stanów za wprowadzanie obowiązków noszenia masek, władze federalne zwrócą stracone pieniądze w 100 proc.

Biden zapowiedział również m.in. regularne testy pracowników i uczniów szkół, rozszerzenie dostępu do trzecich dawek szczepionki oraz wzmocnienie wsparcia dla szpitali przeciążonych liczbą chorych na Covid-19. Prezydent ogłosił również zwiększenie produkcji testów oraz porozumienie z Amazonem i sieciami supermarketów Walmart i Kroger o sprzedaży domowych testów na Covid-19 po kosztach.

"Jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Nie ma żadnej rzeczy, której nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdy jesteśmy razem" - podkreślił Biden.