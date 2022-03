Joe Biden obiecuje dodatkowy gaz dla Europy

Dołożymy wszelkich starań, żeby zapewnić UE w tym roku 15 mld metrów sześc. gazu LNG - zapowiedział w piątek 25 marca prezydent USA Joe Biden. - Łączymy się w realizacji celu, jakim jest ograniczenie zależności od rosyjskiego gazu - podkreślił.

Stany Zjednoczone z przyjemnością przyjmują oświadczenie Unii Europejskiej z dzisiejszego poranka o ograniczeniu zależności od rosyjskiego gazu - mówił Joe Biden.

Stany Zjednoczone i nasi partnerzy dołożą wszelkich starań, żeby zapewnić 15 mld metrów sześciennych gazu LNG w tym roku tak, żeby zapewnić zastąpienie dostaw rosyjskich - dodał.

Nasza współpraca w czterech kolejnych falach sankcji wobec Rosji była wyjątkowa. (...) Pozbawiają one Putina środków do prowadzenia wojny - powiedziała Ursula von der Leyen.

USA: 15 mld m sześc. gazu dla Europy

"Stany Zjednoczone z przyjemnością przyjmują oświadczenie Unii Europejskiej z dzisiejszego poranka o ograniczeniu zależności od rosyjskiego gazu. Dziś łączymy się w realizacji tego celu, aby zabezpieczyć dostawy czystej energii na przyszłość" - powiedział prezydent USA we wspólnym oświadczeniu z szefową KE Ursulą von der Leyen.

"Stany Zjednoczone i nasi partnerzy międzynarodowi dołożą wszelkich starań, żeby zapewnić 15 mld metrów sześciennych gazu płynnego LNG w tym roku tak, żeby zapewnić zastąpienie dostaw rosyjskiego gazu w tym wolumenie do 2030 r., a jednocześnie chcemy pokrywać co roku 50 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu do 2030 r. oraz wesprzeć przechowywanie gazu, odbiór surowców energetycznych i zwiększyć efektywność wykorzystania tego surowca" - oznajmił Joe Biden.

Prezydent USA: eliminacja rosyjskiego gazu kosztowna, ale słuszna

Wiem, że eliminacja rosyjskiego gazu będzie wiązała się z pewnym kosztem dla Europy, ale jest to decyzja słuszna z moralnego punktu widzenia, która ponadto zapewni nam o wiele mocniejszą postawę strategiczną - powiedział w piątek w Brukseli prezydent USA Joe Biden.



Nawiązując do zapowiedzi zwiększenia dostaw amerykańskiego gazu LNG, Biden powiedział, że "Komisja Europejska będzie pracować z państwami, aby przechowywać gaz na całym kontynencie oraz budować więcej infrastruktury dla przyjmowania LNG". Jak dodał, podejmowane mają być także kroki, aby "zwiększyć efektywność gazową".



Podkreślił przy tym, że dopasowanie łańcuchów dostaw i infrastruktury "zajmie trochę czasu".

Szefowa KE o "wyjątkowej współpracy" w dziedzinie sankcji na Rosję

Współpraca między UE i USA w dziedzinie sankcji przeciwko Rosji jest wyjątkowa - powiedziała w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wspólnego wystąpienia dla mediów z prezydentem USA Joe Bidenem w Brukseli.