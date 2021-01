Joe Biden prezydentem USA. Nowy etap także w gospodarce

Zaprzysiężenie Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych otwiera nowy etap w światowej polityce i gospodarce - jak zawsze zresztą, gdy zmienia się człowiek o steru władzy supermocarstwa. Co przyniesie ta prezydentura gospodarce? Jak zmienią się wektory globalnego wzrostu? Nie tak bardzo, jak by to na pierwszy rzut oka wyglądało.

Potwierdziła to zresztą podczas swojego przesłuchania przed komisją senacką kandydatka na sekretarz skarbu Janet Yellen. Przekonywała ona - ku zadowoleniu inwestorów - że ogłoszony przez J. Bidena pakiet wsparcia dla amerykańskiej gospodarki o wartości 1,9 bln dolarów powinien być jak najszybciej wprowadzony, a obawy związane ze wzrostem deficytu należy odłożyć na bok.



- Wypowiedzi Janet Yellen przed Kongresem nie wniosły wiele ponad to, co rynki wiedziały już wcześniej, to jednak sformułowanie o działaniach na "wielką skalę" w jakimś sensie pobudza wyobraźnię inwestorów, którzy oczekują większej aktywności polityków w temacie stymulacji fiskalnej w najbliższych miesiącach - ocenia Marek Rogalski, główny analityk DM BOŚ.

Nic za darmo

Ów potężny pakiet fiskalny ma być finansowany długiem, a już dziś zadłużenie USA jest gigantyczne. Dlatego wśród przedwyborczych zapowiedzi Joe Bidena znalazły się podwyżki podatków dla najbogatszych i dla korporacji (tu będzie zmiana, bo chodzi o podatki, które Donald Trump obniżał).

Pojawiło się też kilka innych zapowiedzi, które mogą nie spodobać się znacznej części (zwłaszcza tej biznesowej) Ameryki - a mianowicie wprowadzenie federalnej godzinowej stawki minimalnej, co w przypadku niektórych biznesów może oznaczać wzrost kosztów działalności.



Na razie te zapowiedzi są niejako wliczone w kalkulacje inwestorów (mówiąc bardziej finansowo - zdyskontowane przez rynki), ale co innego zapowiedzi, a co innego realizacja.



- To kwestia następnych miesięcy, dziś nie jest to brane pod uwagę i nie sądzę, by było to forsowane przed opanowaniem pandemii, ale potem nowa administracja będzie je chciała przeforsować i zacznie się gorąca dyskusja na ten temat - przewiduje Marek Rogalski.



Niewykluczone, że jeżeli gospodarka dzięki potężnemu zastrzykowi ruszy z kopyta, Bidenowi uda się przeforsować przez Kongres te bardziej lewicowe punkty swojego programu. Ale to nie jedyny problem.

Klimatyczny poker

Jak wynika z zapowiedzi obejmującego urząd prezydenta jedną z pierwszych jego decyzji będzie powrót do paryskiego porozumienia klimatycznego (chyba najistotniejsza różnica z poprzednikiem), co zostanie z pewnością dobrze przyjęte w świecie (zwłaszcza w Europie), ale niekoniecznie w USA.



Powrót do porozumienia nie oznacza automatycznego przełożenia zwrotnicy - to zobowiązanie polityczne, ale po kilku tygodniach, miesiącach zacznie mieć przełożenie również na amerykańskie regulacje - zmianę wcześniejszych regulacji Trumpa, ale też nowe ulgi czy zachęty dla sektora energii odnawialnej.



Tu też, po kilku miesiącach, w zależności od sytuacji pandemicznej, coraz częściej będą padać pytania o koszty tej energetycznej transformacji i Joe Biden będzie miał do rozwiązania kolejny polityczny problem.



Z drugiej jednak strony nie ma wątpliwości, że cel został określony - redukcja emisji . Do rozstrzygnięcia (a to niełatwy wybór) pozostają metody i tempo jego realizacji.

Co z wojnami handlowymi

Prezydentura Donalda Trumpa zapisała się w historii ostrymi sporami z Chinami, tzw. wojnami handlowymi. Nakładając nowe taryfy celne Trump - z umiarkowanym powodzeniem - chciał zmniejszyć deficyt w handlu z Chinami. Oczywiście taryfowe ciosy były najprawdopodobniej z jego strony swoistą odmianą biznesowej licytacji, która miała doprowadzić do wypracowania korzystniejszego łądu handlowego, co nie zmienia faktu, że jego rządy będą się kojarzyły z napięciami.

Z Europą za pan brat?





- Zapewne konflikty nie będą eskalowane, a te istniejące wyciszane - przewiduje Marek Rogalski, dodając, że obie strony będą raczej szukały porozumienia niż wymieniały taryfowe ciosy. Punktów spornych zapewne nie zabraknie - przykładem może być kwestia opodatkowania cyfrowych gigantów, do czego przymierza się Europa, administracja Trumpa się sprzeciwiała, ale już część Demokratów tego nie wyklucza. - To będzie bardzo ciekawa dyskusja - twierdzi analityk DM BOŚ.



I tu - chociaż to dziś wróżenie z fusów, bo w kampanii ten temat nie był raczej poruszany - otwiera się przestrzeń do powrotu doi transatlantyckiego porozumienia handlowego TTIP. Donald Trump po dojściu do władzy zawiesił pracę nad tą umową. Pamiętajmy, że projekt takiego porozumienia był wypracowany przez administrację Baracka Obamy, w której Joe Biden był przecież wiceprezydentem.



Powrót do takiego porozumienia wpisywałby się również w oczekiwaną przez wielu komentatorów filozofię szukania sojuszników do gospodarczej rywalizacji z Chinami - w dyskusjach o TTIP sprzed kilku lat często pojawiał się argument, że umowa jest odpowiedzią Zachodu na coraz intensywniejszą chińską ekspansję gospodarczą.



- To nie jest temat na dziś, ale to bardzo ciekawy problem. Myślę, że za rok, dwa nastąpią próby sondowania w sprawie powrotu do takiej umowy i jej formy - przewiduje analityk DM BOŚ.



Czy prezydentura Joe Bidena coś zmieni w polsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych. Nic na to nie wskazuje. Jeśli chodzi jednak o politykę (a ta prędzej czy później może mieć przełożenie na gospodarkę), to Joe Biden, który znacznie więcej uwagi poświęca kwestiom praworządności niż jego poprzednik, może oznaczać z polskiej perspektywy mniej korzystną sytuację.

Czy Biden będzie w tej sprawie bardziej skłonny do kompromisu. - Nie sądzę, żeby zniósł cła dla Chin. Wielu demokratów zagradzało się z diagnozą Donalda Trumpa, że Chiny są globalnym rywalem. Nie podobały im się jedynie metody republikańskiego prezydenta - zaznacza analityk DM BOŚ.- Myślę, że Joe Biden będzie działał w tym samym kierunku tylko innaczej. Zamiast stosować metodę wet za wet w polityce celnej, będzie raczej starał się szukać sojuszników i budować szersze porozumienia - dodaje Marek Rogalski.Część komentatorów nie wyklucza przy tej okazji zmiany retoryki - argumentem w sporach z Chinami nie będą już (a przynajmniej nie tylko) arkusze Excela obrazujące wymianę handlową, ale prawa człowieka. Bariery dla chińskich towarów mogą zostać postawione ze względu na np. łamanie praw Ujgurów czy niedemokratyczny kurs chińskich władz w Hongkongu.Wartości i prawa człowieka mogą być też sposobem na włącznie do gry z Chinami także Europy, dla której Państwo Środka jest wciąż potężnym rynkiem zbytu.