Joe Biden: Relacje Stanów Zjednoczonych z Polską mają kluczowe znaczenie

Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Polską mają kluczowe znaczenie dla naszych dwóch narodów, zwłaszcza w tym globalnym punkcie zwrotnym - napisał w sobotę na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Prezydent USA załączył minutowy skrót video z wizyty w Warszawie rozpoczynający się od jego wystąpienia do narodu polskiego we wtorek przed Zamkiem Królewskim w Warszawie i pokazujący krótkie migawki ze spotkań z prezydentem Andrzejem Dudą i uczestnikami obrad Bukareszteńskiej Dziewiątki. https://twitter.com/POTUS/status/1629293135762259969?t=420P7eW-Pdk_yWPpnMNibw&s=19

We wtorek prezydent Biden wygłosił w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie przemówienie skierowane do Polaków. "Będziemy bronić suwerenności narodów i demokracji. Nie powinno być żadnych wątpliwości - nasze wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane, a zobowiązania NATO to święta przysięga obrony każdej piędzi ziemi krajów sojuszu" - powiedział.