Joe Biden w Polsce i Ukrainie to historyczny sygnał. Także dla biznesu

Prezydent USA Joe Biden całkowicie zaskoczył świat swoją poniedziałkową wizytą w Kijowie, którą jeszcze niedawno Amerykanie wykluczali ze względów bezpieczeństwa. Po wizycie w ukraińskiej stolicy niemal równo rok od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, Biden udał się do Polski.

Wizyta Joe Bidena w Ukrainie i Polsce ma przede wszystkim wymiar polityczny i symboliczny. Amerykański przywódca ponownie zapewnił Ukraińców, że Stany Zjednoczone będą wspierać militarnie i finansowo Kijów, tak długo jak trzeba będzie, i ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości 500 mln dolarów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że efekty tej wizyty będą niebawem widoczne na polu walki.

W Polsce Joe Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim i weźmie udział w szczycie Dziewiątki Bukaresztańskiej.

Wizyta Bidena w Kijowie to moment symboliczny i historyczny

W niedzielę wieczorem nikt się nie spodziewał, że prezydent Joe Biden pojawi się w poniedziałek rano na ulicach Kijowa, przechadzając się po nich ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Zaskoczeni byli nawet wnikliwi obserwatorzy amerykańskiej polityki zagranicznej, w tym Michał Baranowski, dyrektor amerykańskiego think-tanku w Warszawie The German Marshall Fund of the United States, który wizytę Bidena w Kijowie określa mianem historycznej.

- To, że prezydent USA zdecydował się na odwiedzenie Kijowa, kiedy trwa wojna, a przestrzeń powietrzna nad Ukrainą nie jest kontrolowana przez siły ukraińskie, jest zupełnie bezprecedensowe. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnego innego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który by podróżował w strefę wojny – powiedział WNP.PL Baranowski.

Według niego można to porównywać do przemówienia Johna F. Kennedy’ego w Berlinie Zachodnim, które było symbolem oporu wobec Związku Radzieckiego podczas zimnej wojny.

- Ta wizyta symbolizuje opór wobec autorytarnej Rosji oraz walkę o demokrację i pokazuje w pełni zaangażowanie autorytetu USA i samego Bidena po stronie wygranej w tej wojnie, a więc po stronie ukraińskiej – dodaje Baranowski.

Z jego zdaniem zgadza się Theresa Fallon, amerykańska analityczka ds. polityki międzynarodowej i dyrektorka Centre for Russia, Europe, Asia Studies w Brukseli. Według niej Biden zaangażował się w wojnę w Ukrainie osobiście i konflikt ten stał się kluczową kwestią w jego politycznej karierze.

Jak dodaje, również nie mogła uwierzyć własnym oczom, kiedy zobaczyła rano w mediach, że Biden zdecydował się pojechać do Kijowa.

- Nie sądzę, by ktokolwiek oczekiwał, że Biden pojawi się w Ukrainie. To bardzo ważna wizyta i odbywa się właściwie już 9 lat po inwazji Rosji na Ukrainę, bo doszło do niej w 2014 roku. Symptomatyczne jest, że Biden ominął Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa. Byli tam szefowie państw i rządów, był sekretarz stanu USA Blinken, wiceprezydent Kamala Harris, a Biden zamiast tego pojechał do Kijowa i do Warszawy – mówiła Fallon.

Przypomniała przy tym, że dokładnie rok temu podczas tej samej cyklicznej konferencji Amerykanie ostrzegali na podstawie danych wywiadowczych, że Rosja zaatakuje Ukrainę, ale wówczas nikt im nie wierzył.

- To, co wydarzyło się dziś w Kijowie, to jest moment symboliczny dla tej wojny, bo ten obrazek prezydenta Bidena i Zełenskiego spacerujących po stolicy Ukrainy rok po tym, jak Putin ogłosił swoją kilkudniową operację specjalną, zdefiniuje nasze postrzeganie tego konfliktu - uważa Andrzej Kohut, amerykanista z Klubu Jagiellońskiego.

Polska kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowo-Wschodniej

Nie ulega wątpliwościom, że wraz z konfliktem w Ukrainie Polska stała się kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych w regionie, ale nie tylko ze względu na samo położenie. Kolejna już wizyta Bidena w naszym kraju i to w tak krótkim czasie, bo od poprzedniej nie minął jeszcze rok, jest tego wyraźnym sygnałem.

- Rola Polski jest kluczowa, bo ponad 80 proc. pomocy wojskowej jest transportowane przez nasze terytorium – mówi Baranowski.

- Druga wizyta w Polsce w tak krótkim czasie to bardzo ważny sygnał. Polska pokazała w tym konflikcie swoją przywódczą rolę i widać, że ośrodek decyzyjny przesuwa się na wschód Europy. Polska podniosła znacznie wydatki na obronność, przyjęła uchodźców i stanęła na wysokości zadania w tym kryzysie, w przeciwieństwie do Niemiec czy Francji – mówi WNP.PL Fallon.

Kohut również uznaje, że to wizyta bez precedensu. – Pojawienie się amerykańskiego prezydenta dwukrotnie w polskiej stolicy w ciągu niespełna roku to raczej niespotykana jak na głowę państwa amerykańskiego częstotliwość – podkreśla.

- Niemcy przyjęły w tym konflikcie rolę kunktatorską, wyczekując co się stanie i reagując za późno, a Polska potrafi narzucić swoją agendę i przekonać do niej inne państwa, dlatego nasz głos stał się lepiej słyszalny i bardziej znaczący – ocenił Kohut.

Dla Amerykanów konflikt w Ukrainie ma wymiar globalny, a nie regionalny

Napad Rosji na Ukrainę wywołał w Europie kryzys energetyczny, a także kryzys finansowy w wymiarze globalnym. Bez wątpienia jest dziś kwestią najważniejszą w polityce zagranicznej całego Zachodu i może determinować jego relacje z innymi krajami. Jednym z nich są Chiny, które pretendują do zastąpienia Stanów Zjednoczonych w roli globalnego lidera, a to dodatkowo motywuje Waszyngton do wyparcia Rosji z Ukrainy.

- Stany Zjednoczone bardzo łączą wynik wojny w Ukrainie z konkurencją w Azji. Chiny są głównym przeciwnikiem strategicznym USA, długoterminowo to właśnie konfrontacja z Chinami jest dla USA kluczowa, ale Stany Zjednoczone patrzą na teatr europejski i azjatycki łącznie i angażują się po równo w jednym i drugim miejscu – uważa Baranowski.

Podobnego zdania jest Fallon, która zwraca uwagę, że amerykańska polityka wobec Kremla ma również oddziaływać na Chiny, a konflikt w Ukrainie to tak naprawdę konflikt o porządek światowy i o to, kto go stworzy.

- Chiny prawdopodobnie wysyłają Rosji po cichu broń, pomagając jej w tej wojnie, ale robią to też w sposób otwarty, kupując od Rosji ropę. Biden przyjeżdżając do Kijowa, osłabia pozycję Rosji w oczach prezydenta Chin Xi Jinpinga, umniejszając jej rolę – mówi Fallon.

Czym gorzej w relacjach Moskwa-Pekin, tym lepiej dla Zachodu. Według Fallon, Biden rozumie te kwestie znacznie lepiej, niż mógłby rozumieć to młodszy prezydent, bo jego aktywność polityczna sięga jeszcze czasów zimnej wojny. Jej zdaniem konflikt w Ukrainie to wojna między demokracją a autorytaryzmem.

Lepsze relacje polityczne Waszyngtonu z Warszawą mogą przełożyć się na intensyfikację współpracy gospodarczej

Od czasu ataku Rosji na Ukrainę Polska znacznie zbliżyła się ze Stanami Zjednoczonymi politycznie, ale wzmacnia także swoje relacje ekonomiczne, zwłaszcza poprzez zakup amerykańskiego LNG czy współpracę przy budowie elektrowni jądrowych czy też militarną. Według Baranowskiego pod tym względem może być tylko lepiej.

- Większe zaangażowanie polityczne po stronie USA będzie się łączyło z większą obecnością biznesu amerykańskiego w Polsce. Spodziewam się, że ze względu na potrzeby regionu, jeśli chodzi o obronność, z czasem zobaczymy wzrost obecności amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko jeśli chodzi o zakupy, ale też wspólną produkcję, która pewnie będzie przeniesiona do Polski – ocenił.

Podobnego zdania jest Kohut. - Inwestycje amerykańskie podążają za pewnym klimatem politycznym wokół danego państwa. Jeżeli Polska jest postrzegana jako sojusznik, państwo, z którym USA nie wahają się podejmować partnerstwa w tak ważnej sprawie jak konflikt w Ukrainie, to również może ułatwić decyzje amerykańskiemu biznesowi, że warto wiązać swoją przyszłość z Polską – przekonuje.

Prezydent Joe Biden zostanie w Polsce do środy i zakończy swoją wizytę udziałem w szczycie Dziewiątki Bukaresztańskiej.