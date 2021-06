Joe Biden zaprosił prezydenta Ukrainy do Białego Domu w lipcu

Prezydent USA Joe Biden zaprosił w poniedziałek podczas rozmowy telefonicznej prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do złożenia wizyty w Białym Domu latem. Zełenski napisał na Twitterze, że wizyta odbędzie się w lipcu.

O zaproszeniu poinformował najpierw doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan. Prezydent Biden powiedział prezydentowi Zełenskiemu, że czeka na możliwość przyjęcia go w Białym Domu latem, po powrocie z Europy - przekazał podczas briefingu.

Zaznaczył też, że Biden zapewnił Zełenskiego o poparciu dla ukraińskiej integralności terytorialnej. Prezydent USA zagwarantował też, że będzie stał w obronie ukraińskiej suwerenności podczas rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w przyszłym tygodniu w Genewie.

Zełenski na Twitterze podziękował Bidenowi za zaproszenie go do Białego Domu w lipcu. "Z niecierpliwością czekam na to spotkanie, by omówić sposoby rozszerzenia strategicznej współpracy między Ukrainą i USA" - podkreślił.

Doradca szefa biura prezydenta Mychajło Podolak, cytowany przez agencję Reuetra, przekazał, że prezydenci uzgadniali stanowiska przed spotkaniem Bidena z Putinem. Według niego zaproszenie Zełenskiego do Białego Domu obala pogłoski na temat przeszkód w kontaktach między szefami obu państw.

Dodał, że prezydenci rozmawiali też o gazociągu Nord Stream 2, a Biden potwierdził gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Potwierdził też niezmienne wsparcie ze strony USA w sprawie integracji Ukrainy z NATO.