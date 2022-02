Johnson: atak na Ukrainę byłby zniszczeniem demokratycznego państwa

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział w środę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że ma nadzieję, iż dyplomacja może jeszcze odnieść sukces w przypadku kryzysu ukraińskiego. "Nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, co jest stawką tutaj" - podkreślił.

"Jeśli Ukraina zostanie najechana, jeśli przejęta zostanie kontrola nad Ukrainą, będziemy świadkami zniszczenia demokratycznego państwa" - powiedział Johnson. Przypomniał, że Ukraina od pokolenia jest wolnym krajem z historią demokratycznych wyborów.

"Nie wiemy do końca, co zamierza prezydent (Rosji Władimir) Putin, ale wróżby są ponure" - podkreślił brytyjski premier, wzywając zachodnich sojuszników, by stali razem i wspólnie opracowali "najsurowszy i najmocniejszy pakiet sankcji".