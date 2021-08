Johnson: Większość Brytyjczyków wróci z Afganistanu w ciągu kilku dni

Zdecydowana większość obywateli brytyjskich przebywających w Afganistanie zostanie sprowadzona do kraju w ciągu najbliższych kilku dni - oświadczył w piątek brytyjski premier Boris Johnson.

Dodał, że wzmożone zostaną także wysiłki w celu sprowadzenia do Wielkiej Brytanii tych Afgańczyków, którzy pomagali w operacji wojskowej przez ostatnie 20 lat.

W piątek po południu Johnson przewodniczył posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego, które zostało zwołane w związku z pogarszającą się sytuacją w Afganistanie, gdzie szybko postępuje ofensywa talibów. Kontrolują oni już ponad jedną trzecią stolic prowincji, a wywiad USA ostrzegł, że stolica kraju Kabul może upaść w ciągu 90 dni.

"W ciągu najbliższych kilku dni zobaczymy powrót znacznej większości personelu ambasady brytyjskiej i urzędników i zwiększymy nasze wysiłki, aby sprowadzić z powrotem tych Afgańczyków, którzy pomagali nam, Wielkiej Brytanii, siłom międzynarodowym, przez ostatnie 20 lat. Aby im pomóc, wysyłamy kolejny zespół urzędników ministerstwa spraw wewnętrznych, aby pomóc im z ich wnioskami i ich ewakuować" - powiedział Johnson.

W czwartek wieczorem brytyjski rząd ogłosił, że wyśle do Afganistanu 600 żołnierzy, którzy mają pomóc w ewakuacji brytyjskich obywateli.

Johnson bronił też decyzji o zakończeniu obecności wojskowej w Afganistanie, choć przyznał, że była ona bardzo trudna. "Myślę, że musimy być realistami co do zdolności Wielkiej Brytanii lub jakiegokolwiek innego mocarstwa do narzucenia rozwiązania militarnego, rozwiązania bojowego w Afganistanie" - przyznał

Podkreślił jednak, że Wielka Brytania może być niezwykle dumna z tego, co zostało osiągnięte w Afganistanie w ciągu ostatnich 20 lat, bo dzięki wysiłkom brytyjskich sił zbrojnych od bardzo dawna nie było ataków Al-Kaidy wymierzonych w Zachód. Dodał, że w ciągu ostatnich 20 lat w Afganistanie wykształciło się trzy miliony dziewcząt i młodych kobiet, które w przeciwnym razie nie miałyby takiej możliwości.