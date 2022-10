Joly i Blinken: Kanada i USA będą nadal wspierać Ukrainę

Kanada i Stany Zjednoczone nadal będą wspierać Ukrainę – zadeklarowali w czwartek podczas konferencji prasowej w Ottawie minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly i sekretarz stanu USA Anthony Blinken, który składa dwudniową wizytę w Kanadzie.

Blinken zapewnił, że USA i Kanada będą kontynuować współpracę z sojusznikami i dodał, że w miarę zmieniającej się sytuacji USA będą dostosowywać swoją pomoc dla Ukrainy. Kanada dotychczas przeznaczyła 3,5 mld CAD na pomoc - podsumowała Joly, dodając, że Kanada będzie nadal działać na rzecz tego, by "Ukraina była bezpieczna, uzbrojona i - ponieważ zbliża się zima - żeby jej było ciepło".

Blinken i Joly zadeklarowali, że będą działać na rzecz utrzymania transportów ukraińskiego zboża, odnosząc się do sygnałów, że Rosja może chcieć zakończyć to porozumienie. Joly poinformowała, że w czwartek rano rozmawiała z szefem Komisji Unii Afrykańskiej Moussa Fakim Mahamatem, który wyrażał obawy krajów afrykańskich. Blinken podkreślił, że ponad 1 mln ton zboża przepłynęło przez Odessę, w tym dwie trzecie - na globalne południe. "Jeśli Rosja by teraz powiedziała, że nie chce kontynuacji tego porozumienia (...), spotkałoby się z wielkim gniewem w krajach na całym świecie" - zwrócił uwagę.

Odnosząc się do kwestii dostaw irańskich dronów dla rosyjskich wojsk na Ukrainie, Joly określiła działania irańskiego rządu jako "przeniesienie nieludzkich zachowań na nowy poziom". Blinken podkreślił, że USA i Kanada będą ujawniać takie działania i zniechęcać do ich prowadzenia. Dodał, że irańskie dostawy świadczą o tym, iż sankcje nałożone na Rosję są skuteczne.

Z Toronto Anna Lach