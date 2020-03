Jordania: Rząd wprowadza obostrzenia w obronie przez koronawirusem

Jordania zamknęła we wtorek swoje przejścia graniczne z Izraelem oraz administrowanym przez Tel Awiw palestyńskim Zachodnim Brzegiem Jordanu. W swoich portach wstrzymała także żeglugę z Egiptu oraz zawiesiła pasażerski ruch lądowy z Iraku.

Wszystkie te zabiegi mają na celu obronę przed rozprzestrzenianiem się na terenie Jordanii koronawirusa. W kraju tym do tej pory odnotowano tylko jeden przypadek zakażenia wirusem Covid-19; to mężczyzna, który jakiś czas przebywał we Włoszech.

Jak poinformował jordański minister zdrowia Saad Jaber wprowadzono także zakaz podróży do Libanu i Syrii, a od poniedziałku zakaz wjazdu do Jordanii będą mieć osoby z Włoch, Francji, Niemiec i Hiszpanii.