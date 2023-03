Jordania: Władze wydalą ambasadora Izraela w odpowiedzi na prowokacyjne wypowiedzi ministra z tego kraju

Parlament Jordanii przegłosował wniosek o wydalenie ambasadora Izraela w odpowiedzi na prowokacyjne wypowiedzi ministra finansów tego kraju Becalela Smotricza; polityk przemawiał na tle mapy, na której kontury Izraela rozszerzone zostały m.in. o Jordanię - poinformował portal telewizji Al-Dżazira.

Występując w niedzielę na konferencji we Francji minister Smotricz zanegował istnienie narodu palestyńskiego, jego kultury i historii. Przemawiał na tle flagi Izraela z konturami rozszerzonymi o Jordanię, Zachodni Brzeg Jordanu, Jerozolimę Wschodnią i Strefę Gazy.

Incydent ten wywołał oburzenie, a ambasador Izraela w Ammanie został wezwany przez jordańskie MSZ, gdzie wręczono mu notę protestacyjną, a wystąpienie ministra nazwano prowokacją. Rządy Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich również wydały oświadczenia potępiające słowa i działania Smotricza - podała w środę Al-Dżazira.

Do odcięcia się od wypowiedzi ministra zaapelował do rządu Izraela szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który wezwał też do rozpoczęcia współpracy w celu rozładowania napięć w stosunkach izraelsko-palestyńskich.