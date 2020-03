JP Morgan: działania rządu Malezji efektywne w walce z pandemią

Amerykański bank inwestycyjny JP Morgan ocenia, że Malezja ma wystarczające zasoby, by poradzić sobie z epidemią koronawirusa. Mimo przyspieszenia wzrostu liczby zakażeń w tym kraju bank pozytywnie ocenia działania tamtejszego rządu.

Analitycy zwracają uwagę na relatywnie niską śmiertelność w azjatyckim kraju. Na koniec ubiegłego tygodnia Malezja informowała o wskaźniku śmiertelności 0,77 proc., podczas gdy globalna średnia to 4,4 proc. JP Morgan podkreśla też, że liczba testów przeprowadzonych na milionie mieszkańców wynosi w Malezji 482 i jest znacznie wyższa, niż w innych krajach regionu, a nawet niektórych państwach Unii Europejskiej. W ocenie banku może to wprawdzie prowadzić do podniesienia liczby notowanych infekcji, jednak przełoży się także na łagodniejszy przebieg epidemii i niższą umieralność.

JP Morgan przewiduje, że szczyt zakażeń koronawirusem w Malezji nastąpi w połowie kwietnia, a liczba przypadków wyniesie wtedy ok. 6300.

Jak odnotowują analitycy, powołując się na dane z 2017 roku, liczbę łóżek na oddziałach intensywnej terapii malezyjskich szpitali szacuje się na 1060. Zakładając, że 10 proc. populacji wymaga intensywnej terapii, pojemność szpitali jest wystarczająca - oceniają.

Bank podkreśla w swoim raporcie, że decydujące dla jego przewidywań są trzy czynniki: aktywne poddawanie testom osób, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być zainfekowane, podejmowanie daleko idących działań w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się infekcji oraz pojemność szpitali.

JP Morgan pozytywnie ocenia wprowadzone ostatnio ograniczenia w poruszaniu się, które wraz z kontrolą granic również powinny pomóc w spowolnieniu rozpowszechniania się epidemii. Wyraża jednak zaniepokojenie przyspieszeniem wzrostu liczby infekcji. Według przewidywań autorów raportu faza ta powinna zakończyć się w ciągu 1,5 - 2 tygodni, a poziom wzrostu zachorowań powinien wówczas zwolnić.

W Malezji od 17 marca trwa częściowa blokada kraju, początkowo zaplanowana na dwa tygodnie, ale w środę przedłużona do 14 kwietnia. Obywatele Malezji nie mogą podróżować za granicę, a cudzoziemcy wjeżdżać na teren tego państwa. Powracający do kraju Malezyjczycy muszą przejść 14-dniową kwarantannę.

Wprowadzono ograniczenia w ruchu wewnątrz kraju i zakaz zgromadzeń, zamknięto wszystkie placówki edukacyjne, instytucje religijne oraz zawieszono działalność niektórych przedsiębiorstw. Nieczynne są sklepy, które nie dostarczają najpotrzebniejszych towarów i usług. Wciąż otwarte są sklepy spożywcze, w tym supermarkety, a także banki, stacje benzynowe i apteki.

W środę król Malezji Abdullah i królowa Aziza poddali się dobrowolnej 14-dniowej kwarantannie po tym, gdy infekcję potwierdzono u siedmiu członków dworu. Testy nie wykryły koronawirusa w organizmach pary królewskiej.

Malezja notuje obecnie największą liczbę zakażeń koronawirusem w Azji Południowo-Wschodniej. Do czwartku poinformowano o 2031 przypadkach zachorowań i 23 zgonach. W ciągu ostatniej doby przybyły trzy. Wiele infekcji miało związek ze zgromadzeniem religijnym, które odbyło się w meczecie Sri Petaling w Kuala Lumpur na przełomie lutego i marca. Wzięło w nim udział około 16 tys. osób.

Tomasz Augustyniak