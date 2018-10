Już nie wojna handlowa, lecz izolacja Chin. Trump ma nowy pomysł

Wynegocjowane w zeszłym tygodniu nowe porozumienie USA, Meksyku i Kanady, które ma zastąpić układ NAFTA, zawiera klauzulę nakazującą stronom informacje o negocjacjach handlowych z gospodarkami, które mają status nie-wolnorynkowych, czyli w praktyce z Chinami.

Ta specjalna klauzula w traktacie USMCA (art. 32.10), jak nazywa się następcę porozumienia NAFTA, może nałożyć na strony obowiązek ujawnienia szczegółów prowadzonych negocjacji i pozwolić USA na odejście od umowy USMCA, gdyby taki fakt został zatajony - podaje brytyjski Financial Times.

Zasada ta ma być włączana przez administrację amerykańską do wszystkich negocjowanych obecnie lub w przyszłości porozumień handlowych między USA a ich partnerami, w tym UE, Japonią czy Wielką Brytanią po brexicie.Czytaj też: USA biorą pod lupę inwestycje zagraniczne w sektorze technologicznym (i private equity) O ile w Kanadzie informacja ta wywołała gorącą dyskusję nad temat ograniczania suwerenności państwa w zawieraniu porozumień handlowych, w Meksyku spotkała się z większym zrozumieniem. W rozmowie z FT, były ambasador Meksyku w Chinach stwierdził, że "dopóki Chiny nie uzyskają status gospodarki wolnorynkowej nie powinny handlować z innymi na równej stopie."Informacje o działaniach administracji USA wywołały ostrą reakcją Chin, które ustami ambasadora w Ottawie nazwały takie posunięcie "nieuczciwym działaniem."Choć perspektywy zawierania osobnych umów przez UE czy Japonię z Chinami są mało prawdopodobne, podobnie jak zgoda na włączanie do umów wspomnianej klauzuli, ruch Trumpa pokazuje nowe intencje polityczne, które przyświecają jego polityce.Czytaj też: Indie i USA czeka poważna rozmowa Po pierwsze, jest to próba stworzenia możliwości dla wtórnych sankcji amerykańskich wobec Chin, tj. karania państw i firm, które chciałyby obejść sankcje amerykańskie.Po drugie, coraz bardziej oczywistym jest fakt, że jego celem nie jest poprawa bilansu handlowego w relacjach z Chinami, lecz zachwianie kondycji gospodarki chińskiej poprzez mocne ograniczenie jej możliwości ekspansji zagranicznej.Czytaj też: Amerykańska gospodarka może mieć duże problemy. Przez brak kierowców