Już ponad 2 mln zakażeń koronawirusem w Afryce

Liczba potwierdzonych infekcji koronawirusem w Afryce przekroczyła 2 miliony - poinformowały w czwartek Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Na kontynencie zmarło dotąd 48 048 zakażonych osób.

Najwięcej przypadków oraz ofiar śmiertelnych odnotowano dotąd w Republice Południowej Afryki - zmarło tam 20 556 z ponad 757 tys. zakażonych osób. Jednak obecnie najgorsza sytuacja jest w Maroku, które przeżywa właśnie szczyt pandemii, notując ponad 5 tys. nowych infekcji dziennie.

W przeciwieństwie do Europy i Ameryk większość krajów Afryki po pokonaniu pierwszej fali wirusa w czerwcu i lipcu nie notuje zwiększonej liczby zakażeń. Mimo to afrykańskie CDC przestrzega kraje kontynentu przed społecznym "zmęczeniem" wywołanym koniecznością stosowania się do środków zapobiegawczych. Jak zauważył w tym tygodniu dyrektor agencji John Nkengasong, poziom noszenia masek spadł do "niebezpiecznego" poziomu.

Licząca 1,3 mld mieszkańców Afryka jest dotąd najmniej dotkniętym pandemią kontynentem poza Australią. Najwięcej zakażeń odnotowano dotąd w Amerykach - ponad 23 mln - oraz w Europie - ponad 15 mln.