Już ponad 200 mln osób na świecie zakaziło się koronawirusem

Najnowsze dane opublikowane w środę przez uniwersytet Johna Hopkinsa ujawniły, że liczba przypadków Covid-19 na świecie przekroczyła 200 mln. Podejrzewa się, że mogło przyczynić się do tego rozprzestrzenianie dwa razy bardziej zaraźliwego wariantu Delta koronawirusa.

Wynik oznacza, że liczba infekcji podwoiła się w ciągu zaledwie pół roku - pod koniec stycznia 2021 roku odnotowano na świecie nieco ponad 100 mln zakażeń koronawirusem.

Początkowo, ze względu na dostępność i dystrybucję szczepionek przeciwko Covid-19, coraz mniej osób zarażało się koronawirusem, a rządy zdejmowały niektóre restrykcje. Ten trend zaczął jednak szybko się odmieniać wraz z pojawieniem się wariantu Delta i od końca czerwca wskaźniki zakażeń wzrastają - zauważyła japońska agencja Kyodo.

Mimo że ONZ i WHO wzywają do sprawiedliwej dystrybucji szczepionek to państwa o niskich dochodach są w stanie zapewnić szczepienia przeciwko koronawirusowi małej części populacji - czasem tylko pracownikom medycznym.

Covid-19 już przyczynił się do śmierci 4,25 mln osób, z czego najwięcej ofiar odnotowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło 614 tys. chorych. Druga pod tym względem jest Brazylia - tam zarejestrowano 558 tys. zgonów. Na trzecim miejscu są Indie, gdzie zmarło 425 tys. osób.

USA jest pierwsze na świecie także pod względem liczby zakażeń - od początku pandemii było ich 35,29 mln; z kolei w Indiach 31,77 mln, a w Brazylii prawie 20 mln.