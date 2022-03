Kaczyński: Za wcześnie mówić o szczegółach misji pokojowej na terenie Ukrainy

Mówienie o szczegółach misji pokojowej na terenie Ukrainy jest co najmniej przedwcześnie - mówił we wtorek Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński. Dodał, że w Kijowie stawiana jest również kwestia zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się we wtorek w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

Po spotkaniu w Kijowie wicepremier Kaczyński mówił, że potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, ale osłonięta zbrojnie i odbywająca się na terytorium Ukrainy.

Dopytywany później przez dziennikarzy o to, gdzie miałaby być rozmieszczona taka misja, kto miałby ją dowodzić, czy był ten pomysł przedstawiany w NATO i czy to oznaczałoby zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą Kaczyński odparł: "To co pan usłyszał, to jest wyzwanie".

"Wyzwanie do podjęcia tej sprawy. Więc w tej chwili mówienie o szczegółach byłoby co najmniej przedwczesne. Ale to nie jest sprawa, o której dotąd nie rozmawiano. Chociaż nie na forach NATO-wskich, ale na forach, które są związane z tą sytuacją, która w tej chwili ma miejsce na Ukrainie, a która w naszym przekonaniu zagraża całej naszej cywilizacji. Ale przede wszystkim (zagraża) tym państwom, o których kiedyś, w 2008 r. była mowa w Tbilisi, ale nie tylko tym państwom, bo można by dodać jeżeli chodzi o bezpośrednio zagrożenie i inne państwa" - powiedział Kaczyński.

Dodał, że w pewnych sytuacjach nie można ustępować i trzeba wykazywać się odwagą.

Dopytywany o to, czy misja ta oznaczałaby zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą dodał: "Kijów został wybrany na miejsce, w którym tę sprawę się stawia, a nie na miejsce, w którym już ona dojrzała. Ale z całą pewnością kwestia przestrzeni powietrznej tutaj też wchodzi w grę. Być może na części powierzchni, bo łatwo się chyba domyślać, gdzie ta misja może się zacząć" - podkreślił wicepremier.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal odnosząc się do tej sprawy powiedział, że Ukraina prosi, by przestrzeń powietrzna była nad Ukrainą zamknięta dla samolotów. "Ta propozycja, o której mówi pan Kaczyński, jest to przyjęta słuszna propozycja. Jesteśmy otwarci na jakąkolwiek misję pokojową" - dodał.

Z kolei premier Czech Petr Fiala powiedział, że o niektórych sprawach, które przedyskutowano we wtorek wieczorem konkretnie, nie można mówić publicznie. "Jedna kwota, która może tu zabrzmieć, a mianowicie ogólna pomoc, którą w ramach różnych programów, aktywności państwa Unii Europejskiej, Unia Europejska jako całość - ta kwota wynosi około 2,5 mld euro. To jest rzeczywiście znacząca kwota, która zapewne Ukrainie w jej walce pomoże" - dodał szef czes.

Polska delegacja została też zapytana na konferencji, czy nadal jest omawiana kwestia przekazania stronie ukraińskiej polskich samolotów MiG-29. "Nie o wszystkich sprawach się mówi. Sądzę, że to jest wystarczająca odpowiedź" - odpowiedział wicepremier Kaczyński.