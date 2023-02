Kadrowe trzęsienie ziemi na Ukrainie. Korupcja, niekompetencja, honorowe dymisje

Ukraina żyje nie tylko wojną. Wiele kontrowersji wzbudziły także ostatnie dymisje wysokich urzędników państwowych czy wręcz ministrów.

Prokurator generalny, Andrij Kostin odwołał niedawno szefów pięciu prokuratur obwodowych - w Zaporożu, Połtawie, Sumach, Czernihowie i Kirowohradzie. Zarzut? Enigmatyczny: brak wyników. Zauważmy: wszyscy zdymisjonowani byli mianowani jeszcze za czasów poprzednich ekip rządzących. Przy czym faktem jest też, że było na nich dużo skarg o pasywność nieprzystającą do czasu wojny.

Do dymisji podał się Wiaczesław Szapowałow, wiceminister obrony Ukrainy. W jego przypadku powodem są oskarżenia o zakupy żywności dla wojska po zawyżonych cenach.

Wiaczesław Szapowałow, odpowiedzialny za logistykę Sił Zbrojnych Ukrainy, poprosił o odwołanie, aby - jak to określił - nie stwarzać zagrożenia dla stabilnego zaopatrzenia Sił Zbrojnych Ukrainy. To wynik dziennikarskich publikacji o zawyżonych cenach zakupu żywności dla armii.

Ukraińskie ministerstwo obrony oświadczyło, że rozpoczęło kontrolę i przedstawi dane o zakupach. Jak się okazało bowiem resort podpisał umowę na 13 miliardów hrywien (ok. 1,5 miliarda złotych) z firmą o kapitale zakładowym... tysiąca hrywien. Jak jednak zapewnia minister obrony, Ołeksij Reznikow ostatecznie do samych transakcji nie doszło... Czyżby zatem Szapowałow jednak winny nie był, a jego rezygnacja to raczej efekt złej atmosfery w ministerstwie, spowodowanej właśnie nielojalnością ze strony podległych urzędników, którzy doprowadzili do tej dziwnej umowy zaopatrzeniowej?

Przypomnijmy bowiem, że ten sam Szapowałow był tym, który zasłużył się we wcześniejszym rozbiciu monopolu zaopatrzeniowego armii. Kiedyś podobnych zakupów dokonywano w jednej firmie. Teraz o dostawy dla armii walczy już siedem przedsiębiorstw. Może zatem intryga, uderzając w niego, miała przy okazji przywrócić stare schematy zakupów? Obracamy się na razie w sferze przypuszczeń...

Głównym zatwierdzającym tę feralną umowę był szef departamentu zakupów; został już zwolniony z ministerstwa, a jego sprawę ma w rękach prokuratura. Efektem całej afery mają być również kolejne dymisje szefów administracji wojskowej trzech obwodów - dniepropietrowskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Skandal w armii miał mocno poruszyć prezydenta Zelenskiego. Stąd tak zdecydowane działania. Notabene latem ubiegłego roku podobna afera wybuchła przy zakupie broni. Minister Reznikow utworzył wtedy specjalną państwową agencję do spraw zakupu uzbrojenia - miała zastąpić kilka firm prywatnych, które oferowały zakupy wojsku. Odpowiedzią na tę decyzję były wtedy oskarżenia o korupcję. Jak się okazało zarzuty te (niepoparte żadnymi dowodami) wychodziły od pominiętych w procesie zakupu firm...

Ostatnio do dymisji podali się też wiceministrowie rozwoju regionalnego, Wiaczesław Niegoda i Iwan Łukeria oraz wiceszef resortu infrastruktury Wasyl Łozyński. Na tym ostatnim ciążą oskarżenia o przyjęcie łapówkę w wysokości 400 tysięcy dolarów - przy okazji państwowych zakupów generatorów prądu. Sprawą już zajmuje się prokuratura.

Łozyński, co podkreślają komentatorzy polityczni z Kijowa, miał dotychczas image młodego, przebojowego reformatora.... Śledczy podkreślają, że fakt przyjęcia gigantycznej łapówki nie podlega dyskusji i że nie jest wykluczone, iż nie był to pierwszy tego rodzaju „występ” ministra.

W przypadku Iwana Łukerii nie wiadomo, czy rezygnacja ma związek z oskarżeniami o korupcję. Napisał on w mediach społecznościowych, że decyzję podjął na początku roku, ale - z powodu "politycznych i biurokratycznych okoliczności" - złożył ją dopiero teraz.

Komentatorzy dopatrują się jednak przyczyn dymisji w sprawach osobistych. Wcześniej ministerialna funkcje sprawował Oleksij Czernyszow (obecny szef Naftohazu) - Łukeria był jego protegowanym. Z ministrem Oleksandrem Kurbakowem współpraca Łukerii się już nie układała, choć był uważany za wysokiej klasy specjalistę.

Zwolniony został zastępca kancelarii prezydenta, Kyrył Tymoszenko, którego przyłapano na tym, że korzystał z samochodu, przekazanego przez jeden z zachodnich koncernów do ewakuacji ludności z okolic frontu. Tajemnicą poliszynela były bardzo złe stosunki osobiste Tymoszenki z jego szefem, Andrijem Ermakowem. A już zdecydowanie przeważyło szalę (na rzecz dymisji) jego wystąpienie - nieskonsultowane - w jednym z programów telewizyjnych.

Tymoszenkę w kancelarii Wołodymyra Zełenskiego ma zastąpić dotychczasowy szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego, Ołeksij Kułeba. Rezygnację ze stanowiska potwierdził sam Tymoszenko w jednym z portali społecznościowych. Dołączył do niego zdjęcie z własnoręcznie podpisaną rezygnacją.

Z pełnienia funkcji drugiego zastępcy szefa kancelarii prezydenta Ukrainy miał, według mediów, zrezygnować także Ołeh Tatarow.

Ukraiński rząd odwołał również gubernatorów obwodów: kijowskiego, dniepropietrowskiego, zaporoskiego, chersońskiego i sumskiego. Decyzję podjęto na polecenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

W przypadku szefa administracji regionu dniepropietrowskiego formułowano zarzut o wykorzystywanie pieniędzy publicznych na promocję w mediach jego partnerki. Sprawa była jednak znana już od pół roku - pewnie tylko wojna spowodowała tu odłożenie decyzji o odwołaniu z funkcji.

Po medialnych doniesieniach stracił stanowisko także wiceszef prokuratury krajowej Ołeksij Symonenko, który ostatnio promował się na wczasach w Hiszpanii.

Komentując całą sytuację, doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak napisał w oficjalnym komentarzu dla ukraińskich mediów, że nie będzie przymykania oczu na nieprawidłowości.

Wedle ukraińskiego analityka politycznego Sergeya Tarana zmiany kadrowe to (prócz osób ewidentnie „umoczonych” w korupcję) normalny proces wymiany kadr. Wiele z tych zmian planowano już wcześniej. Byż może jednak trwająca wojna jednak powodowała odkładanie decyzji.

Potwierdzają to wieści o spodziewanych kolejnych zmianach. Decyzje mają podobno zapadać na najbliższym posiedzeniu ukraińskiego parlamentu ukraińskiego (7 lutego). Następnymi ofiarami kadrowego trzęsienia ziemi ma się stać minister energetyki German Gałuszczenko oraz siedmiu innych ministrów: Paweł Riabkin (przemysł obronny), Sergej Szkarlet (oświata), Irina Wereszczuk (wicepremier i minister reintegracji ziem okupowanych), Julia Łatynina (minister weteranów), Rusłan Strelec (ekologia), Aleksandr Tkaczenko (kultura i polityka informacyjna) oraz minister sportu Wadym Hutcajt.

To zapewne nie znaczy, że wszyscy oni jednego dnia przestaną pełnić ministerialne funkcje... Niektórzy z nich są zresztą "kandydatami do dymisji" już wiele miesięcy. Nie zawsze jest to związane z sytuacją wojenną. Czasami brak zmian był spowodowany brakiem właściwej kandydatury na następcę. Trzeba też pamiętać, że część przetasowań personalnych to efekt planów redukcji liczby ministerstw.

Głównym zarzutem wobec Gałuszczenki jest - jak twierdzi Olga Koszarna, kijowska analityczka tamtejszej energetyki - słaby kontakt z odpowiednikami w Waszyngtonie. Prócz tego jego winą ma być zapaść w całym systemie energetycznym. Przy czym oczywiście dotyczy to stacji energetycznych, których nie dotknęły rosyjskie ataki (one to miałyby zapewnić elektryczność Ukrainie w czasie wyłączeń ostrzelanych elektrowni; jak się okazuje, nie zawsze się to udaje).

Brak sympatii w USA można wytłumaczyć faktem, iż Gałuszczenko karierę w energetyce - z zawodu jest prawnikiem - rozpoczął z poruczenia Andreja Derkacza (znajdującego się teraz pod sankcjami personalnymi USA, jako agent Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej - FSB). Jednocześnie Gałuszczenko ma być zamieszany w nielegalną sprzedaż gazu wydobywanego na Ukrainie. W wielu tych działaniach mieli mu pomagać jego dwaj zastępcy: Nikołaj Kolesnik oraz Jurij Własienko.

Wobec ministra oświaty zarzuty mówią o chaosie w resorcie. Jego ewentualnym zmiennikiem ma być jeden z rektorów wyższych uczelni. .

Minister kultury, Ołeksandr Tkaczenko natomiast ma co prawda bardzo dobre osobiste kontakty z prezydentem, ale jednocześnie jego praca nie jest zbyt dobrze oceniana przez innych członków rządu. Pawło Riabkinowi (minister do spraw strategicznych gałęzi przemysłu) oraz Wadymowi Hutcajtowi (szermierz, mistrz olimpijski z roku 1992) zarzuca się brak efektywności w działaniach ich resortów.

Zamiar zwolnienia ich z funkcji pojawił się już pół roku temu, ale jakoś te dymisje się odwlekały... Jednym z konkretnych zarzutów pod adresem Hutcajta była zerowa aktywnosć przy potencjalnej organizacji bojkotu rosyjskich związków sportowych na świecie. Zelenski wręcz oskarżył ministerstwo sportu o dopuszczenie, iż pewnie zapadnie decyzja w MKOl o dopuszczeniu rosyjskich sportowców do igrzysk w Paryżu.

Chodziły też słuchy, że podejrzewany o skandal korupcyjny może być sam premier Denis Szmychal. Był on bowiem bliskim znajomym Łozyńskiego. Na razie jednak nie słychać o dymisji premiera... Gdyby jednak do niej doszło, potencjalnym następcą - wedle spekulacji - miałby być wicepremier i minister rozwoju terytorialnego, Aleksandr Kulbakow. To faworyt prezydenta, mający na dodatek dobre notowania u zachodnich partnerów.

Inny kadrowy problem sięga korzeni tworzenia w roku 2019 spisów wyborczych prezydenckiej partii „Sługa Narodu”. Część tych osób to wybrańcy Andreja Bogdana, który w trakcie kadencji odszedł z partii. A w samym prezydenckim ugrupowaniu politycznym pozostało nadal nie tak mało jego zwolenników – członków parlamentu. To utrudnia forsowanie ustaw, na których zależy prezydentowi.

Ruchy kadrowe w Kijowie - te przeprowadzone i te spodziewane - mogą świadczyć tylko o jednym: korupcja ciągle nie została tam do cna wypleniona - choć zarazem optymistyczny jest fakt, iż tamtejsi dziennikarze otwarcie o tym piszą, a władze często podejmują stosowne decyzje. I to niekoniecznie korzystne dla ministrów czy innych notabli.