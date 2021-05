Kalifornia przeznaczy 116,5 mln dolarów, by zachęcić ludzi do szczepień

Kalifornia zaoferuje 116,5 miliona dolarów w gotówce i w kartach podarunkowych dla jej mieszkańców, którzy przed 15 czerwca zaszczepią się przeciwko Covid-19. Jest to najnowsza i najwyższa zachęta władz stanowych w USA, by przekonać opornych do szczepień.

Ten najnowszy krok demokratycznego gubernatora Kalifornii, Gavina Newsoma wpisuje się serię w wysiłków na rzecz zwiększenie liczby szczepień, ponieważ stan przygotowuje się do pełnego wznowienia 15 czerwca życia gospodarczego.

Zgodnie z regulaminem nagrody dziesięciu Kalifornijczyków, którzy przed 15 czerwca przyjmą choćby jedną dawkę szczepionki ma szansę wygrać w loterii po 1,5 mln dolarów, a 30 osób odebrać nagrody w wys. 50 tys. USD.

"Zaszczepienie każdego uprawnionego Kalifornijczyka to sposób na przywrócenie naszego stanu do życia po pandemii" - powiedział cytowany przez agencję Reutera Newsom.

Wtórował mu dyrektor stanowego Departamentu Zdrowia Publicznego dr Tomas Aragon. Przypomniał, że bezpośrednio po rozpoczęciu kampanii szczepień niektórzy Kalifornijczycy nie byli gotowi na poddanie się im. "Niezbędne są dodatkowe zachęty" - ocenił.

"Projekt (loterii) powstał, by zachęcić tych, którzy potrzebują dodatkowej podniety do poddania się szczepieniu. Pomoże to w utrzymaniu bezpieczeństwa Kalifornii" - wyjaśnił Aragon.

W USA, stany i organizacje prywatne usiłują zmobilizować ludzi do szczepień przy pomocy podarunków. Obejmują one całe spektrum atrakcji od darmowych biletów na mecze baseballu, metro czy pociągi poprzez piwo, po stypendia na studia i gotówkę. W środę mieszkanka stanu Ohio wygrała na loterii szczepionkowej milion dolarów.

Według CNN zainteresowanie szczepieniem przeciwko Covid-19 wzrosło po ogłoszeniu przez dyrektor Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) dr Rochelle Walensky, że zaszczepieni będą zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek. "Nie jest jasne, jak długo ten trend się utrzyma" - podsumowuje CNN.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski