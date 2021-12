Kalifornijczycy nie będą mogli wyrzucać resztek po jedzeniu do śmietnika

Od stycznia 2022 roku w amerykańskim stanie Kalifornia nie będzie wolno wyrzucać resztek jedzenia do tradycyjnego śmietnika. Zakaz ten to część stanowego programu recyklingu odpadów spożywczych z gospodarstw domowych - poinformowała w czwartek agencja Associated Press.

Autorzy planu zdecydowali o zakazie, tłumacząc, że gromadzone na wysypiskach śmieci resztki żywności, rozkładając się wydzielają do atmosfery toksyczne substancje. Gnijące resztki organiczne uwalniają metan, gaz cieplarniany znacznie bardziej szkodliwy w perspektywie krótkoterminowej niż dwutlenek węgla. Kalifornia zamierza kompostować tego rodzaju odpady i zamieniać je na biogaz. Na podobny krok w 2020 roku zdecydowały się władze stanu Vermont.

Według amerykańskiego Departamentu Rolnictwa w USA marnuje się rocznie nawet 40 proc. żywności. Kilka krajów, m.in. Francja, uchwaliło przepisy narzucające sklepom spożywczym i dużym firmom przetwarzanie lub przekazywanie nadwyżek żywności organizacjom charytatywnym. Jednak kalifornijski program poszedł o krok dalej i obowiązkiem takim objął również gospodarstwa domowe.

Od stycznia mieszkańcy stanu będą musieli wrzucać stare jedzenie do przystosowanych do tego zielonych pojemników zamiast do zwykłych śmietników. "To olbrzymia szansa, by dokonać zmian w gospodarowaniu odpadami" - powiedziała Rachel Wagoner, dyrektorka Kalifornijskiego Departamentu Recyklingu i Odzyskiwania Zasobów (CalRecycle). Jak dodała, jest to "najprostsza i najszybsza rzecz, jaką każda osoba może zrobić, by mieć wpływ na zmiany klimatyczne".

Wszystkie miasta i hrabstwa świadczące usługi śmieciowe będą zobligowane od stycznia do wprowadzania programów recyklingu żywności, a sklepy spożywcze będą musiały przekazywać nadwyżki jedzenia do banków żywności lub innych tego typu organizacji.

Według CalRecycle materiały organiczne, jak żywność i odpady ogrodowe stanowią połowę wszystkich śmieci na wysypiskach w Kalifornii i odpowiadają za jedną piątą stanowych emisji metanu. AP wskazała jednak, że kompostownie kalifornijskie zmierzą się ze skomplikowanym procesem wydawania pozwoleń na zbieranie odpadów spożywczych i tych tradycyjnych zielonych (m.in. liśćmi i skoszona trawą). Dodatkowo tylko jedna piąta zakładów tego typu ma obecnie warunki do przyjmowania resztek jedzenia.