Kaliningrad bez atomu i portu. Wielka polityka krzyżuje biznesowe plany

Bezpieczeństwo energetyczne to temat aktualny także w Kaliningradzie. Wszak rosyjska enklawa jest oddzielona od reszty kraju przez państwa Unii Europejskiej i NATO. Czyli, w miejscowym postrzeganiu, przez przeciwników.

Teraz gaz

Ropa i co z tego?

Moskwa: Kaliningrad zamknięty

Ciągle funkcjonująca dyrekcja „elektrowni w budowie” informowała, że na teren inwestycji sprowadzono składane elementy pozwalające zabezpieczyć cały używany tu sprzęt. Za ubiegły rok same tylko wypłaty dla dyrekcji sięgnęły 40 milionów rubli – około 2 milionów złotych. Generalny dyrektor budowy otrzymuje miesięczne uposażenie w wysokości około 1 miliona rubli – 50 tysięcy złotych. W centrum Kaliningradu inwestycja ma swoją siedzibę. Zamawiane są ciągle usługi konsultingowe odnośnie potencjalnej sprzedaży energii. Analizy są tworzone głównie pod kątem stanu energetyki i jej przyszłości w Europie.Inwestycja już obrosła także w afery korupcyjne. Okazało się, że kwitowano tam wykonawcom roboty (i wypłacano pieniądze), które nawet nie zostały rozpoczęte. Miejscowi dziennikarze sugerowali wręcz, że gdy już było wiadomo, że budowana elektrownia nie ma szans na eksport energii do Polski i na Litwę, inwestycja wciąż była kontynuowana. Ponoć kontynuacja budowy odbywała się pod naciskiem, powiązanych z Kremlem, producentów betonu potrzebny w dużych ilościach dla fundamentów pod całość maszynerii.Wedle specjalistów w Obwodzie nie powinno też zabraknąć gazu. Litwa jest bowiem zainteresowana materialnie w utrzymywaniu tranzytu do Kaliningradu. Rosjanie więc zwiększyli możliwości tranzytowego gazociągu wiodącego z Rosji przez Mińsk i Wilno do Kaliningradu. Obecnie można tą drogą dostarczać ponad 3 miliardy metrów sześciennych paliwa rocznie.Ponadto jeszcze w roku 2018 odbyło się oficjalne przekazanie do użytku terminala odbioru gazu i pływającej jednostki magazynowo-regazyfikującej Marshal Vasilevskiy. Można tą drogą dostarczać nawet do trzech miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To drugie na Bałtyku tego rodzaju urządzenie. Pierwszy pływający terminal LNG na Bałtyku stoi po stronie litewskiej w Kłajpedzie. Razem z lądowym terminalem w Świnoujściu są to trzy największe importowe instalacje LNG w rejonie Morza Bałtyckiego. Terminal gazowy zarazem stanowił koniec planów budowy specjalnej odnogi „Nord Stream 2” do obwodu.Gazprom utworzył także podziemny magazyn gazu w Kaliningradzie. Został on oddany do użytku jeszcze w roku 2013. Budowę zakończono mimo wcześniejszych wyliczeń, iż taka inwestycja może przynosić nawet 400 milionów dolarów strat rocznie. Obecnie działają tam cztery zbiorniki składowe z roboczymi zapasami gazu wynoszącymi 174 mln m sześc. Magazyn gazu jest dalej rozbudowywany: planuje się zwiększenie liczby zbiorników do 14 - do łącznej pojemności do 800 mln m sześc. do 2025 roku.Wszystkie powyższe liczby znacznie przekraczają potrzeby Obwodu. Do zaspokojenia lokalnego popytu wystarcza nie więcej, jak 2 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie. Znów więc wraca temat eksportu. W okolicach Kaliningradu powstaje pierwsza stacja tankowania CNG i LNG do pojazdów. Nowy obiekt ma działać w ramach firmy Gas-Oil, będącej własnością Gazpromu. Operator stacji chce dostarczać skroplony metan nie tylko na tym obszarze Rosji, ale również do północnych województw w Polsce, na Litwę, Łotwę i do Estonii.Wyroby naftowe są do obwodu dostarczane poprzez niewielki terminal naftowy pod Kaliningradem oraz transportem kolejowym przez Litwę. Specjaliści z Lukoila stwierdzili jednak możliwość wydobycia ropy nieopodal nadmorskiego Zielonogradska oraz wzdłuż granicy z Polską.Szef koncernu naftowego, Wagit Alegpierow, na konferencji prasowej w Kaliningradzie stwierdził, że nie są to specjalnie bogate złoża. Wydobycie powinno się rozpocząć około roku 2025. Pierwsze zlecenie na rozpoczęcie wierceń otrzymała brytyjska firma KCA DEUTAG Drilling. Specjaliści z Lukoilu obliczają, że złoże byłoby eksploatowane przez około 50 lat.Przeciw planom wydobycia ropy nieopodal Zielonogradska protestują tutejsi ekolodzy. Wydobycie grozi katastrofą ekologiczną na chronionej Mierzei Kurońskiej. Ponieważ sprawa stała się poważna, firma wydobywcza zorganizowała w Zielonogradsku specjalne sympozjum poświęcone ewentualnemu wydobyciu ropy nieopodal tego miasta. Przedstawiciele Lukoila zaręczali, że żadnego zagrożenia ekologicznego nie będzie.Zebrani domagali się odpowiedzi na jeszcze jedno pytanie: jaką korzyść odniosą mieszkańcy Zielonogradska z tego, że będzie tu wydobywana ropa. Mieszkańcy dopominali się choćby zobowiązania firmy do rozbudowy sieci dróg w rejonie kurortu. Spisano nawet w tej sprawie specjalny protokół. Powstała komisja społeczna, która miałaby wpływać na konkretne działania koncernu. Tyle że dyrekcja Lukoila niczego nie obiecała.Moskiewskie władze widzą przyszłość obwodu kaliningradzkiego w szczególny sposób. W przeciwieństwie do rozbudowy nadmorskich instalacji militarnych, niewielkie szanse rozbudowy ma port towarowy w Kaliningradzie położony w pewnej odległości od otwartego morza. Kosztem Kaliningradu miałby być rozbudowywany port w miejscowości Pionierskij. To już otwarte morze.To by jednak także oznaczało zmniejszenie roli portów w obwodzie i de facto pogodzenie się przez Rosjan z faktem, iż usługi morskie będą obejmowały tylko przywóz i wywóz towarów na potrzeby kaliningradzkiej enklawy - tj. bez ambicji stawania się zapleczem portowym dla sąsiednich krajów.Inwestycje w infrastrukturę gazową świadczą zaś przede wszystkim o tym, że Rosjanie chcieliby co najwyżej eksportować swoje przetworzone kopaliny do krajów sąsiednich. To symbol tego, że władze rosyjskie - mając do dyspozycji dwie możliwości funkcjonowania enklawy, tj. wrota do Rosji, czyli swoisty Hongkong czy raczej izolowany od sąsiadów, zamknięty region, wybrały zdecydowanie ten drugi wariant.