Kaliningrad, czyli trochę inna Rosja. Biznesem rządzi tu jednak polityka

Kaliningrad to szczególny region Rosji. Oddzielony od pozostałej części kraju dwiema granicami. Często więc komentatorzy spraw rosyjskich sugerują, że to enklawa nie tylko geopolityczna, ale i społeczna. Podobno tutejsi Rosjanie są bardziej otwarci, proeuropejscy, a nawet miewają poglądy separatystyczne. Te kwestie zbadali naukowcy z Uniwersytetu im. E. Kanta z Kaliningradu, pod kierownictwem Efima Fidryi, wicerektora placówki.

Żli bojarzy, dobry car

Swobody? Ostrożnie

Mniej Polski, więcej gryki

Obecnie kluczową sprawą jest kwestia statusu ekonomicznego, warunków mieszkaniowych, transportu miejskiego – takich odpowiedzi udzielają respondenci pytani o swoje najważniejsze bolączki. Ta zmiana poglądów mieszkańców jest przede wszystkim związana, wedle socjologa, z faktem jednoznacznego określenia kierunków w polityce wobec regionu.Jednocześnie poparcie dla władz centralnych, z Putinem na czele, mieści się w podobnych liczbach jak wskaźniki ogólnorosyjskie. Powolną zmianę nastrojów (od „antymoskiewskich” do popierania władz centralnych), za której początek można uznać początek wieku, wiązać należy z wyraźnym wzrostem stopy życiowej Rosjan w tym okresie, co było wynikiem wysokich cen sprzedawanych na Zachód surowców energetycznych.W roku 2013, gdy te ceny zdecydowanie spadły, mieszkańcy obwodu (podobnie jak w całej Rosji) zintegrowali się wokół polityki zagranicznej Putina, popierając ją praktycznie w całości. Obecnie znów narasta dystansowanie od tego, co dzieje się w elitach władzy.Jedną z bardziej szanowanych instytucji w obwodzie jest armia. W klasyfikacji badań socjologów cieszy się ona największym zaufaniem społecznym. To zawsze wzrasta, gdy media ogłaszają, że NATO rozpoczyna kolejne ćwiczenia nieopodal granic Rosji.Mieszkańcy obwodu absolutnie nie uznają również tego, iż działania Zachodu to reakcja na sytuację wokół Ukrainy i działań tam Rosji. Przyjmuje się milcząco, że Krym czy Donbas to realizacja rosyjskich interesów i Zachodowi nic do tego, a więc wszystkie kolejne kroki NATO czy Unii to właściwie działania absolutnie niesprowokowane przez Rosję. Dodatkowo ciągle pobrzmiewa w retoryce (także w obwodzie) teza, że przecież to Zachód sprowokował całą sytuację, "organizując przewrót w Kijowie".Wedle tychże badań socjologicznych nie należy uważać, że niska frekwencja (niecałe 40 proc. uprawnionych) w ostatnich wyborach gubernatorskich ma jakikolwiek związek z upadkiem zaufania do władzy. To także ogólnorosyjskie zjawisko.Ludzie nadal wierzą w dobrego cara i złych bojarów. Ten pierwszy rezyduje na Kremlu, a bojarzy to regionalni przywódcy. Tylko około 10 proc. (liczone ze wszystkich uprawnionych) wyborców powiedziało, że nie pójdzie do wyborów, bo nie wierzy w ich uczciwość. 20 proc. stwierdziło, że nie interesuje się polityką, następne 20 proc. uważa, że w gronie kandydatów nie znajdują swojego faworyta. 10 proc. nie poszło, chociaż do końca nie byli pewni, czy pójść, a 40 proc. poszło jednak do urn. Głosów nieważnych w wyborach było około 2,5 proc. To były też z reguły głosy protestu przeciw obecnym wyborom. Na poprzednich wyborach takich głosów przeciw całej władzy było około 5 proc.Potencjalne zmiany stanowiska mieszkańców obwodu wobec władz mogą (wedle socjologa) nastąpić w przypadku pogorszenia jakości życia. Władze centralne w przypadku pogorszenia się standardów życiowych Rosjan mogą nasilać atmosferę zagrożenia zewnętrznego.Specyfiką Kaliningradu jest kwestia swobód. Moskwa chciałaby dać większą swobodę ekonomiczną (bo centralizacja jest dla Moskwy zbyt droga), ale jednocześnie robić to tak, by swobody ekonomiczne nie przerodziły się w polityczne. Mieszkańcy obwodu także chcieliby swobód ekonomicznych, nie myśląc o politycznym separatyzmie. Ale w praktyce rodzi to wiele wątpliwości. Bo jak osądzić życzenie mieszkańców obwodu, by jak największa część podatków pozostawała w regionie? Czy to jeszcze swoboda ekonomiczna, czy już polityczna?Stosunek do Polski zaś wyraził w jednej z audycji publicystycznych lokalnej telewizji politolog Aleksey Gwozdiew. Powiedział on, że kaliningradzki nowy stadion bardzo się przyda w przyszłości do organizacji choćby koncertów światowych gwiazd. Obecnie, jak powiedział politolog, młodzi kaliningradczycy muszą na takie koncerty jeździć do Wilna czy Rygi. Nawet się nie zająknął, że najbardziej popularnym miejscem wielkich koncertów (z punktu widzenia mieszkańców Kaliningradu) jest Gdańsk.Wiele o nastrojach w obwodzie kaliningradzkim mogą powiedzieć też polscy biznesmeni. W latach dziewięćdziesiątych działało tu ponad czterysta polskich firm. Funkcjonował klub polskiego biznesu zrzeszający większość z tych przedsiębiorstw. Teraz w Kaliningradzie i okolicach polskich firm jak na lekarstwo. Jak mówi jeden z tych, którzy zawierzyli szansom „rosyjskiego Hongkongu” w latach dziewięćdziesiątych czas swobód ekonomicznych dawno się skończył.Proszący o zachowanie anonimowości przedstawiciel polskiego biznesu (bo może jeszcze „chciałbym tam wrócić”) wyraża wielki sceptycyzm dla aktualnych szans zagranicznych inwestycji w obwodzie.- Władzom regionu może i zależałoby na zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej Kaliningradu i okolic - mówi osoba prowadząca do niedawna swoja firmę w Kaliningradzie. To jednak nie może się stać bez jakichś ulg inwestycyjnych. Tych zaś władze w Moskwie udzielać nie chcą, traktując obwód jak każdy inny region Rosji. Polityka sankcji zachodnich oraz rosyjskich „kontrsankcji” przyniosła jednak jakiś skutek. Na wsiach puste dotąd pola zostały w dużej części wreszcie obsiane.Większość tych „rolników” to jednak wielcy właściciele (choćby były mer Moskwy, Jurij Łużkow, który zajmował się głównie uprawą gryki. Po jego śmierci w roku 2019 areałem zawiaduje rodzina). W związku z sytuacją w lokalnym rolnictwie władze chwalą się, że jeszcze 15 lat temu 80 proc. żywności było do Obwodu importowane. Obecnie jest odwrotnie – tylko około 20 proc. żywności to import. Reszta powstaje lokalnie.Elementem zatrzymującym dalszy rozwój rolnictwa (to kierunek obecnie preferowany przez tutejsze władze) w regionie jest fatalny stan melioracji. Ani rolnicy, ani też władze regionalne nie mają tak wielkich środków, by rozpocząć na dużą skalę roboty melioracyjne. Wszystkie bowiem odwodnienia niemieckie zostały zniszczone, a nowe nie powstały. Ten problem dotyczy około 40 proc. ziem uprawnych w całym obwodzie.Ponadto system dopłat „po uważaniu”. To przekreśla szanse tych, którzy nie mają dobrych notowań wśród władz. Do rozpoczęcia pandemii najpopularniejszą aktywnością gospodarczą obwodu był jednak drobny handel polskimi towarami kupowanymi w sklepach pogranicza. Władze patrzyły na to przez palce. Praktycznie przy każdym budynku mieszkalnym obwoźni sprzedawcy handlowali "z bagażnika" polską żywnością, chemią gospodarczą, odzieżą, materiałami budowlanymi. Teraz jest to niemożliwe. Wszystko przez pandemię. Granice dla ruchu osobowego są zamknięte na głucho.Oficjalny ruch towarowy ciągle jednak funkcjonuje. Jednak, o ile wiadomo, rolnicy spod Bartoszyc, którzy liczyli na swoją szansę, dzierżawiąc pod Bagrationowskiem kilkaset hektarów areałów, sukcesu nie odnieśli. Nie dostali obiecanych dotacji i przegrywają konkurencję z innymi lokalnymi producentami.Można więc powiedzieć, że obwód kaliningradzki ciągle funkcjonuje na nieustalonych właściwie zasadach. Z jednej strony władze centralne chciałyby jak najwięcej centralizmu, ale na taką politykę nie ma pieniędzy w centralnym budżecie. Wyjściem byłoby danie większej swobody ekonomicznej, ale to znów grozi jakąś formą separatyzmu.Przy czym samo słowo „separatyzm” jest tu (w Kaliningradzie) powtarzane z wielkim wstrętem. Ale jednocześnie marzy się urzędnikom choćby oddzielny system podatkowy. Przyszłość obwodu wykuwa się raczej nie w wyniku woli urzędników, lecz jako funkcja ekonomicznej sytuacji Rosji: im lepsza, tym mniej samodzielności (wszystko jedno jak rozumianej) dla Kaliningradu. W latach dziewięćdziesiątych Rosja była w fatalnej sytuacji ekonomicznej, co było źródłem ówczesnych swobód ekonomicznych.Od autora: dane w części „socjologicznej” tekstu na podstawie jednego z otwartych wykładów Efima Fidryi.