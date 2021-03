Kambodża: Pierwsza śmiertelna ofiara pandemii Covid-19 w kraju

Władze Kambodży poinformowały w czwartek o pierwszej śmiertelnej ofierze epidemii Covid-19 w tym państwie. Od początku pandemii w kraju potwierdzono tylko 1163 zakażenia, ale od końca lutego kraj mierzy się z nową falą setek zachorowań.

Pracujący jako kierowca ciężarówki 50-letni mężczyzna zmarł w czwartek rano w Szpitalu Przyjaźni Khmersko-Radzieckiej w stolicy kraju Phnom Penh - przekazały władze. Infekcję zdiagnozowano u niego w lutym.

W czwartek wykryto także 39 nowych zakażeń. Od 20 lutego w stolicy zamknięte są szkoły, siłownie, muzea, sale koncertowe i inne miejsca rozrywki. Te ograniczenia to reakcja na ostatni wzrost zachorowań. Według władz został on wywołany zachowaniem mieszkającego w Kambodży obcokrajowca, który na początku lutego złamał nałożoną na niego kwarantannę i wybrał się do nocnego klubu - relacjonuje agencja AP.

W Kambodży w ciągu ostatnich siedmiu dni potwierdzano średnio 35 infekcji dziennie - wynika z zestawienia agencji Reutera. Do połowy lutego w tym kraju diagnozowano pojedyncze przypadki zakażeń.

Na początku marca kambodżański parlament przyjął surowe prawo traktujące łamanie przepisów sanitarnych jako poważne przestępstwo, za które grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności - informuje singapurska telewizja CNA. Dodaje, że według organizacji broniących praw człowieka ustawa może być wykorzystywana przez rząd sprawującego władzę od 36 lat premiera Hun Sena do zwalczania opozycji i wszelkich niezgadzających się z nim grup.

W lutym w Kambodży rozpoczęły się szczepienia przeciwko Covid-19. Do kraju dotarło 600 tys. dawek preparatu produkowanego przez chińską firmę Sinopharm i 324 tys. dawek podarowanej przez Indie szczepionki AstraZeneca.