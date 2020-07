Kambodża: Premier Hun Sen przygotowuje syna do przejęcia władzy

Rządzący Kambodżą od 35 lat premier Hun Sen przyznał niedawno, że przygotowuje swojego najstarszego syna, generała Hun Maneta, jako potencjalnego następcę. Zaznaczył jednak, że sam nie zamierza rezygnować z władzy co najmniej przez kolejną dekadę.

Pod koniec czerwca, po inspekcji budowy nowego lotniska Hun Sen oświadczył, że jego Kambodżańska Partia Ludowa (KPL) będzie dominowała w polityce kraju nawet przez najbliższe 100 lat, a opozycja będzie musiała "poczekać do następnego życia", jeśli chce przejąć władzę.

"Hun Manet nie jest jedynym kandydatem wewnątrz KPL. Jest wielu kandydatów - powiedział premier. - Jednak jako jego ojciec muszę wspierać syna i przygotowywać go, by był zdolny zajmować to stanowisko. Jeśli nie może być jak jego ojciec, to niech chociaż będzie miał 80 czy 90 proc. zdolności ojca".

W ostatnich latach Hun Sen rozprawił się z wszelką znaczącą opozycją i wprowadził korzystne dla siebie zmiany w konstytucji. Po delegalizacji głównej siły opozycyjnej i wyborach z 2018 roku, uznawanych powszechnie za niedemokratyczne, KPL przejęła wszystkie mandaty w 125-osobowej niższej izbie parlamentu.

Obserwatorzy od dawna zastanawiali się, czy rządzący twardą ręką premier ma ambicje dynastyczne i dąży do zapewnienia swojej rodzinie władzy na kolejne pokolenia. Wskazywała na to zawrotna kariera 42-letniego, wykształconego w USA i Wielkiej Brytanii Hun Maneta, który jest już dowódcą sił lądowych i członkiem elitarnego Stałego Komitetu KPL, a w czerwcu ojciec uczynił go dodatkowo przewodniczącym partyjnej młodzieżówki.

W swoim przemówieniu Hun Sen zaznaczył jednak, że decyzja o mianowaniu Hun Maneta na premiera "leży w rękach wyborców". "Po pierwsze, w ramach partii, czy zgodzi się ona na jego kandydaturę, a po drugie musi być wybrany przez ludzi" - powiedział kambodżański przywódca.

"Kambodża jest formalnie demokracją parlamentarną, w której następcą premiera nie może być nikt, oprócz zwycięzcy wyborów generalnych" - zauważył naukowiec z Uniwersytetu Bristolskiego i autor kilku publikacji na temat Kambodży Marc Pinol, cytowany przez agencję EFE. Podkreślił, że Hun Manet jawi się jako potencjalny następca, ale będzie najpierw musiał zdobyć zaufanie partyjnych dygnitarzy i przekonać do siebie naród.

Wraz z Hun Manetem w strukturach partyjnej młodzieżówki awansowano również dzieci kilku innych wpływowych członków KPL. Według komentatorów było to ze strony KPL strategiczne posunięcie, by dotrzeć do osób poniżej 30. roku życia, które stanowią 65 proc. wszystkich wyborców, i w ten sposób utrzymać się przy władzy.

"Młodzi ludzie nie doświadczyli ani wojny domowej, ani ludobójstwa dokonanego przez reżim Czerwonych Khmerów. Większości nie było jeszcze na świecie w najtrudniejszych latach po konflikcie, lub byli wtedy bardzo mali. To po części daje im inną perspektywę polityczną, która w wielu przypadkach pozostaje poza strukturami KPL" - ocenił Pinol.

Głosy młodych wyborców były kluczowe już w wyborach z 2013 roku, w których Hun Sen utrzymał się wprawdzie przy władzy, ale hegemonii KPL zagroziła opozycyjna Partia Narodowego Ocalenia Kambodży (CNRP). To zagrożenie widoczne było również w wyborach władz lokalnych w 2017 roku, zanim rząd Hun Sena uruchomił kampanię politycznych represji, która zakończyła się przymusowym rozwiązaniem CNRP przez Sąd Najwyższy. Przywódcy partii uciekli z kraju lub zostali aresztowani.

Opozycjoniści na uchodźstwie starają się wywierać presję na władze Kambodży, którym zarzucają korupcję i łamanie praw człowieka. "Prowadzimy silną kampanię w mediach społecznościowych, skupiającą się na kwestiach gospodarczych, społecznych i politycznych, szczególnie w czasie pandemii Covid-19" - powiedziała EFE przebywająca poza Kambodżą wiceprzewodnicząca CNRP Mu Sochua.

Podkreśliła, że celem tych działań jest dotarcie do 70-procentowej grupy młodych wyborców, wprawionych w korzystaniu z mediów społecznościowych. "Wysokie bezrobocie, korupcja, praworządność, łamanie praw człowieka, to wszystko są kwestie przed wyborami" w 2023 roku - dodała Mu Sochua.

Hun Sen twierdzi natomiast, że jego partia prowadzi Kambodżę do dobrobytu. Według Banku Światowego ten do niedawna ubogi i ogarnięty wojną kraj stał się szóstym najszybciej rozwijającym się gospodarczo państwem świata w ostatnich dwóch dekadach. Po delegalizacji opozycji zachodnie rządy nasiliły presję na władze w Phnom Penh, by zaprzestały kampanii tłumienia społecznego sprzeciwu. W odpowiedzi Hun Sen przyjął postawę antyzachodnią i zwrócił się w stronę Chin, które stały się najbliższym partnerem jego kraju.

Andrzej Borowiak