Kamerun: W ataku Boko Haram na północy kraju zginęło sześciu żołnierzy

W ataku bojowników z organizacji Boko Haram przypuszczonym w sobotę rano w północnej części kraju zginęło sześciu żołnierzy armii kameruńskiej - poinformował w niedzielę gubernator prowincji Daleka Północ Bakari Midjiyawa w wystąpieniu radiowym.

Do ataku doszło w miejscowości Sagmé, położonej kilkanaście kilometrów od granicy z Nigerią, gdzie w 2002 r. dżihadystyczna organizacja Boko Haram została powołana do życia.

"Bojownicy zjawili się w miasteczku o godz. 4 nad ranem. Poruszali się sześcioma samochodami i byli dobrze uzbrojeni. W trakcie walk padło sześciu żołnierzy. Czterech innych jest rannych" - powiedział Midjiyawa na antenie radia należącego do nadawcy publicznego CRTV.

W świetle raportu policyjnego, do jakiego dotarły francuskie media, liczba ofiar śmiertelna liczna zabitych żołnierzy jest wyższa. W Sagmé miało zginąć ośmiu wojskowych - podaje na swym portalu FranceInfo.

Założone w 2002 roku w Nigerii Boko Haram stawiało sobie początkowo za cel walkę z zachodnią edukacją i europejskim stylem życia, dążąc do przekształcenia tego kraju w muzułmańskie państwo wyznaniowe. W 2016 r. w ugrupowaniu doszło do rozłamu i z jego struktur wyłoniła się grupa ISWAP (Państwo islamskie Afryki Zachodniej), która rywalizuje z Boko Haram. To właśnie ISWAP stał za sobotnim atakiem w Kamerunie.

Ogłoszona w 2009 r. przez Boko Haram islamska insurekcja kosztowała życie 36 tys. osób, które zginęły w trzech krajach, gdzie organizacja prowadzi swą działalność - w Nigerii, Nigrze i Czadzie. ocenia się, że 3 mln osób straciły dach nad głową wskutek działalności Boko Haram.

Ataki terrorystyczne w Kamerunie były do tej pory sporadyczne. W całym regionie dochodzi do licznych porwań dla okupu.