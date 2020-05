Kanada: 103 ofiary śmiertelne, 1189 nowych przypadków

W Kanadzie liczba przypadków koronawirusa wzrosła w ciągu ostatniej doby o 1 189, do 84 081; na Covid-19 zmarły kolejne 103 osoby. W sumie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 6 380. Rząd prowincji Ontario zaapelował do mieszkańców o przeprowadzanie testów na koronawirusa.

W całej Kanadzie epidemia spowalnia, ale w Ontario, najludniejszej prowincji kraju, liczba zakażeń rośnie. Premier Ontario Doug Ford zaapelował więc w niedzielę do mieszkańców prowincji, by poddawali się testom, jeśli tylko odnoszą wrażenie, że mogli mieć kontakt z wirusem.

Skrytykował też mieszkańców Toronto, którzy w sobotę całymi tysiącami pojawili się w parku Trinity Bellwoods, nie respektując zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego. "Myślałem, ze to koncert rockowy. Nie możemy teraz na to pozwolić, to zbyt wielu ludzi, którzy są zbyt blisko siebie" - dodał.

Ford zapowiedział, że w nadchodzącym tygodniu przedstawi szczegóły szerokiej kampanii przeprowadzania testów na Covid-19.

W piątek media w Kanadzie przytaczały wypowiedź przewodniczącej Canadian Medical Association dr Sandy Buchman, która powiedziała podczas posiedzenia senackiej komisji spraw społecznych, że Kanada nie jest przygotowana na drugą falę zachorowań.

Naczelna lekarz Kolumbii Brytyjskiej dr Bonnie Henry ostrzegła natomiast, że drugiej fali zachorowań nie da się uniknąć, każda znana pandemia miała drugą falę.