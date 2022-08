Kanada: 35 mln dolarów pomocy dla Ukrainy zebrano prywatnie w Albercie

Dwaj kanadyjscy politycy polskiego i ukraińskiego pochodzenia zorganizowali pomoc dla Ukrainy wartości 35 mln dolarów kanadyjskich. W sprawę był zaangażowany polski rajdowiec, polskie organizacje, LOT, a dni zbiórki zablokowały śródmieście Edmonton.

"Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, zadzwoniłem do byłego premiera Alberty Eda Stelmacha, w którego gabinecie byłem ministrem. Powiedziałem mu, że ja mam dobre kontakty, on ma dobre kontakty, trzeba coś zorganizować" - opowiadał PAP były wicepremier Alberty i parlamentarzysta Thomas Lukaszuk. "Nie sądziliśmy wówczas, że dzięki ludzkiej życzliwości zbierzemy pomoc o wartości 35 mln dolarów. To jedna z największych akcji charytatywnych zorganizowanych prywatnie w Kanadzie" - dodał.

Ambasada Kanady w Warszawie otrzymała od ambasady Ukrainy listę najbardziej potrzebnych rzeczy, na której znalazły się m.in. środki higieny osobistej, pieluchy, apteczki i suchy prowiant. Parkingu i garażu na składowanie paczek użyczył Dom Polski w Edmonton, wolontariuszy do pakowania zorganizowało Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Historyczne, o akcji poinformowano w mediach społecznościowych.

"W pierwszym dniu zbiórki w kolejce stanęło kilkaset samochodów, musieliśmy prosić policję o pomoc w organizowaniu ruchu, w pobliżu jest szpital. W drugim dniu było podobnie" - relacjonował Lukaszuk.

Magazynu użyczyła jedna z firm przewozowych, a potem do pomocy dołączyły resorty zdrowia, przychodnie, kliniki z Alberty, Ontario i Montrealu, które bezpłatnie przekazały używany, ale sprawny sprzęt, od łóżek i noszy do monitorów szpitalnych, sprzętu chirurgicznego, lekarstw, przenośnych aparatów rentgenowskich i sprzętu do dializy. Straż pożarna przekazała m.in. kilkaset ubrań dla strażaków, a policja - wyposażenie do pomocy w przypadkach postrzeleń i kamizelki kuloodporne. Zdecydowano, że 30 ton sprzętu medycznego i leków powinno jak najszybciej trafić na Ukrainę.

"Kiedyś poznałem polskiego rajdowca Roberta Muchę, który skontaktował mnie z prezesem LOT Rafałem Milczarskim. LOT szybko podjął decyzje w sprawie wysłania do Edmonton Dreamlinera, choć LOT nie lata do Edmonton. Nav Canada, zarządzająca przestrzenią powietrzną Kanady, wytyczyła trasę przelotu, samolot zwolniono z opłat za lądowanie, a Ed Stelmach uzyskał od Royal Dutch Shell 50 ton bezpłatnego paliwa lotniczego na lot powrotny do Warszawy. Dzięki pomocy wicepremier Kanady Chrystii Freeland i życzliwych urzędników udało się już tym samolotem przewieźć z Warszawy do Edmonton 67 osób, którym w rekordowym tempie Kanada wydawała wizy" - powiedział Lukaszuk.

W Polsce pomoc przekazano organizacjom charytatywnym, które samochodami dostawczymi przewiozły ją na Ukrainę. "Niestety, Rosjanie zabili dwóch kierowców, Polaka i Ukraińca, to jest bardzo smutna część tej historii" - dodał Lukaszuk.

Poza pomocą wysłaną samolotem, do Gdańska popłynęło osiem kontenerów. "Ostatni transport został wysłany pod koniec czerwca. Ta akcja cały czas trwa, zbieramy teraz pieniądze na pomoc finansową dla Ukraińców, którzy już są w Kanadzie oraz dla polskiej fundacji, która kupuje karetki dla Ukrainy" - dodał Lukaszuk.

Z Toronto Anna Lach