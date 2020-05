Kanada: 7 mln emerytów otrzyma dodatkowe świadczenie w związku z pandemią

Kanadyjski rząd wypłaci siedmu milionom emerytów dodatkowe świadczenie, od 300 do 500 dolarów kanadyjskich (900-1500 zł) - poinformował we wtorek premier Justin Trudeau. Podkreślił, że pozwoli to zrekompensować niektóre wydatki związane z pandemią.

Cała kwota pomocy to 2,5 mld dolarów kanadyjskich (CAD). Emeryci dostaną różne sumy w zależności od rodzaju otrzymywanych już świadczeń.

"To pomoc krótkoterminowa" - powiedział premier. Wskazał, że w przyszłości, jeśli będzie taka konieczność, rząd będzie rozważał dalsze formy pomocy. Wcześniej we wtorek minister ds. seniorów Deb Schulte powiedziała, że choć nie są to wielkie kwoty, to jednak mają one znaczenie. Rządowy komunikat poinformował, że wypłata nie będzie opodatkowana.

Rząd zainwestuje też 20 mln CAD w programy dla osób starszych.

Dotychczas seniorom wypłacono świadczenia w ramach zwrotu części podatku od towarów i usług w kwietniu, kwoty średnio od 375 CAD dla osób samotnych, do 510 CAD w przypadku osób pozostających w związkach. Środki trafiły do ok. 4 mln osób.

Trudeau został we wtorek zapytany przez dziennikarzy o możliwe zmiany w prawie i zasadach opieki nad osobami starszymi. Kanadyjskie domy długoterminowej opieki, szczególnie w Quebecu i Ontario, stały się ogniskami Covid-19, a według informacji z końca kwietnia prawie 80 proc. przypadków śmiertelnych to właśnie pensjonariusze takich domów.

W ostatnich tygodniach media opisywały problem niewystarczających płac i przeciążonych pracowników, przypominały ograniczenia kontroli w takich domach wprowadzonych w prowincji Ontario, wskazywały na rozwiązania z przeszłości, które przyniosły korzyści prywatnym firmom prowadzącym domy dla osób starszych. W weekend lider opozycyjnej Nowej Partii Demokratycznej Jagmeet Singh zaapelował o stworzenie ogólnokanadyjskich standardów i uniemożliwienie prywatnym firmom zarabiania na opiece nad seniorami. Regulacje dotyczące domów opieki dla osób starszych leżą w gestii prowincji, istnieją zarówno domy prywatne, prowadzone przez organizacje non profit, jak też finansowanie pobytu z budżetu prowincji.

Trudeau podkreślił, że pandemia uświadomiła kilka nieprzyjemnych prawd o domach opieki i konieczność wprowadzenia zmian. Dodał, że w nadchodzących miesiącach Ottawa będzie rozmawiać z prowincjami, ale "to nie do rządu federalnego należy znalezienie rozwiązań".

Zapowiedziane we wtorek wypłaty świadczeń dla seniorów to kolejny z wielu programów wsparcia dla Kanadyjczyków podczas pandemii. Dotychczasowe największe programy pomocy to m.in. bezpośrednie finansowanie dla Kanadyjczyków, którzy stracili dochody, a nie korzystają z zasiłków dla bezrobotnych, lub których dochody spadły poniżej 1000 CAD oraz subwencje wypłacane firmom na finansowanie wynagrodzeń. Wprowadzono też subwencje do czynszów dla małych firm i częściowo umarzalne nieoprocentowane kredyty dla małych firm, wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, wsparcie dla sektora naftowego na rekultywację terenów poeksploatacyjnych, rządowe kredyty dla dużych firm, programy dla studentów, pracowników socjalnych, artystów i sportowców.

Według szacunków Parliamentary Budget Officer, parlamentarnego urzędu analizującego m.in. finansowe skutki rządowych programów, w związku z zaproponowanymi już programami wsparcia deficyt budżetowy wzrośnie dziesięciokrotnie: w roku budżetowym 2019/2020 wynosił 24,9 mld CAD, w roku 2020/2021 wzrośnie do ponad 252 mld CAD.

Z Toronto Anna Lach