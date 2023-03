Kanada: 700 indyjskich studentów ma być deportowanych

700 indyjskich studentów ma zostać deportowanych z Kanady, bo listy od uczelni potwierdzające przyjęcie na studia zostały sfałszowane - podał w czwartek portal Indian Express.

Większość studentów przybyła do Kanady za pośrednictwem działającej w Pendżabie firmy świadczącej usługi migracyjne. Sfałszowanie dokumentacji wyszło na jaw, gdy studenci zaczęli ubiegać się o pobyt stały. Urzędnicy imigracyjni zorientowali się wówczas, że listy akceptacyjne od uczelni datowane na 2018-22 są sfałszowane.

Większość studentów, którym grozi teraz deportacja, zakończyła już studia, uzyskała pozwolenie na pracę, a także zbudowała doświadczenia zawodowe wymagane do ubiegania się o stały pobyt.

Media sugerują, że firma migracyjna uzyskiwała wizy, posiłkując się sfałszowaną informacją o przyjęciu kandydata na studia przez szanowany uniwersytet o nieposzlakowanej reputacji. Kiedy jednak potencjalny emigrant docierał do Kanady, zawiadamiano go, że uczelnia przekroczyła limit przyjęć i musi albo czekać na kolejny rok szkolony, albo - dla oszczędności czasu - przenieść papiery do mniej prestiżowej uczelni, która, o czym kandydat nie wiedział, nie dawała gwarancji uzyskania wizy.

Kanadyjskie służby migracyjne odrzuciły argument, że wina leży również po stronie urzędów, które wydawały pozwolenia na wjazd, nie sprawdzając dokładnie przedstawionych dokumentów.