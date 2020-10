Kanada: Animacja Mariusza Wilczyńskiego nagrodzona na festiwalu w Ottawie

Film "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego otrzymał nagrodę główną w kategorii animacji pełnometrażowej podczas 44. Międzynarodowego Festiwalu Animacji w Ottawie (OIAF). Zwycięzców ogłoszono w nocy z piątku na sobotę.

Festiwal, odbywający się w tym roku wirtualnie, rozpoczął się 23 września, a zakończy się 4 października. Zgłoszono na niego 1950 filmów z 84 krajów, spośród nich wybrano 98 animacji. Nagrodę za najlepszą animację krótkometrażową otrzymał Kang-min Kim za film "KKUM". Dostał on również nagrodę publiczności.

Film "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Wilczyńskiego powstawał przez 14 lat i został już wyróżniony na 43. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy we Francji.

"Annecy i Ottawa są dla filmów animowanych tym, czym Cannes i Berlinale lub Wenecja dla filmów aktorskich" - napisał w sobotę na Facebooku Wilczyński.

Światowa premiera pełnometrażowego debiutu Wilczyńskiego odbyła się w lutym br. podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Na stronie Krakowskiej Fundacji Filmowej animację "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Wilczyńskiego opisano jako "autobiograficzną impresję, reminiscencję obrazów z dzieciństwa, w której odżywa wspomnienie nieżyjących rodziców i rodzinnego miasta Łodzi". Głosu bohaterom użyczyli m.in. Krystyna Janda, Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska i Małgorzata Kożuchowska. Film na etapie produkcji prezentowano w 2017 r. programie New Horizons' Polish Days Goes to Cannes.

Z Wilczyńskim współpracowali animatorzy: Agata Gorządek, Jakub Wroński, Marta Pajek, Agnieszka Borowa, Marta Magnuska, Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Paweł Walicki, Kacper Czyczyło, Agnieszka Konarska i Anita Kwiatkowska-Naqvi. Wykorzystano muzykę Tadeusza Nalepy.

Producentkami filmu są Agnieszka Ścibior i Ewa Puszczyńska, koproducentami - Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, Instytut Adama Mickiewicza, EC1, Letko, Nolabel, Di Factory i Gigant Films.