Kanada: Aplikacja pomoże stwierdzić, czy kot czuje się dobrze

Kanadyjska firma technologiczna Sylvester.ai opracowała aplikację, która przy użyciu aparatu w smartfonie pomoże użytkownikowi stwierdzić, czy jego kot czuje się dobrze - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

Program Tably, wykorzystując sztuczną inteligencję, analizuje pozycję uszu, głowy i wibrysów, a także przymknięcie powiek i napięcie mięśni pyszczka kota. Technologia bazuje na tzw. kociej skali grymasów, która - jak wykazało badanie opublikowane w 2019 roku w czasopiśmie naukowym "Scientific Reports" - jest wiarygodnym narzędziem do oceny bólu u kotów.

Aplikacja "pomaga właścicielom kotów dowiedzieć się, czy kot odczuwa ból" - wyjaśnia kierująca przedsięwzięciem Miche Priest. Program testowano w klinice weterynaryjnej dla kotów w Calgary w prowincji Alberta. Według pracującej tam dr Liz Ruelle technologia może pomóc nowym weterynarzom, którzy nie mają dużego doświadczenia z kotami.

W komentarzu dla agencji Reutera Alice Potter z brytyjskiej organizacji charytatywnej RSPCA (Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt) zwraca uwagę, by pomimo pojawiania się nowych technologii, jak kanadyjska aplikacja, właściciele kotów zwracali uwagę na to, jak wygląda całe ciało kota, w tym ogon. "Ważne, by również zwracać uwagę na zachowanie kota, na to, czy je, pije, załatwia się i sypia tak jak zwykle" - stwierdziła Potter.