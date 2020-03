Kanada: Armia gotowa do pomocy podczas pandemii koronawirusa

Dwie indiańskie społeczności w Kanadzie zwróciły się do ministerstwa obrony o wsparcie na wypadek pojawienia się koronawirusa. Minister obrony Kanady Harjit Sajjan zapowiedział, że 24 tys. żołnierzy jest gotowych udzielać pomocy.

O wojskową pomoc w przygotowaniu szpitala zwróciły się do ministerstwa obrony dwie społeczności Indian w północnej Manitobie, liczące łącznie 15 tys. osób oraz trzecia, również w Manitobie, przesłała swoją prośbę do rządu - poinformował we wtorek publiczny nadawca CBC.

W żadnej z tych społeczności nie ma chorych czy zakażonych, ale jak zwracają uwagę kanadyjskie media, rdzenni mieszkańcy są bardziej narażeni na pandemię ze względu na dziesiątki lat zaniedbań w służbie zdrowia dla Indian, Inuitów i Metysów. Z powodu tych zaniedbań nie tylko brakuje szpitali i lekarzy w często odizolowanych społecznościach, ale i mieszkańcy częściej mają problem z nieleczonymi chorobami.

Trzy tygodnie temu o rozmowach z ministerstwem obrony wspomniała minister zdrowia Patty Hajdu. O możliwości skorzystania z pomocy wojska poinformował bardzo ogólnie w minioną niedzielę premier Kanady Justin Trudeau. W poniedziałek Trudeau powiedział podczas swojej codziennej konferencji prasowej, że dotychczas rząd federalny nie otrzymał wniosków o wojskową pomoc ze strony prowincji lub terytoriów, ale "jeśli to się zmieni, armia będzie gotowa (…) tak do transportu wyposażenia medycznego, jak i do ochrony domów podczas powodzi czy w przypadku pożarów".

Minister obrony dodał później w poniedziałek, że około jednej czwartej kanadyjskiej armii, aż do 24 tys. żołnierzy, może zostać delegowanych do pomocy podczas pandemii. Byłoby to największe wykorzystanie kanadyjskich wojsk w czasie pokoju.

Przygotowanych do interwencji - także w przypadku konieczności egzekwowania obowiązku kwarantanny - jest część armii, a także okręty marynarki wojennej i samoloty sił powietrznych. O możliwości wezwania do pomocy poinformowano też rezerwistów oraz kanadyjskich Rangersów, służących na północy kraju. Sajjan dodał, że rząd już kontaktuje się z niektórymi społecznościami mieszkającymi w odległych rejonach, by oszacować ich potrzeby.

Szef sztabu generalnego generał Jonathan Vance poinformował, że wojsko może zostać także zaangażowane do pomocy lekarskiej i inżynieryjnej. Jak informowała agencja Canadian Press, Vance już w ubiegłym tygodniu zwrócił się do kanadyjskich sił zbrojnych, by żołnierze zadbali o własne zdrowie, unikając sytuacji, w których można zakazić się koronawirusem. Zaś tych, którzy właśnie odchodzą z armii poprosił, by rozważyli czasowe odłożenie swojej decyzji.

Kontradmirał Craig Baines, dowódca Sił Północnoatlantyckich, zarządził, by załogi dwóch okrętów oraz załogi oddziału helikopterów od poniedziałku pozostały "w odosobnieniu", na dwa tygodnie, by uchronić marynarzy przed ryzykiem zachorowania. Baines opublikował w poniedziałek na Twitterze list, w którym wyjaśnił, że wyznaczone załogi pozostaną w hotelu do czasu wypłynięcia.

Dotychczas możliwości pomocy ze strony wojska zostały wykorzystane podczas repatriacji kanadyjskich obywateli z Wuhan w Chinach na początku lutego br. Pasażerowie wyczarterowanych przez rząd samolotów trafili m.in. do bazy wojskowej Trenton, gdzie spędzili dwa tygodnie w kwarantannie.

z Toronto Anna Lach