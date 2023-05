Kanada będzie szkolić ukraińskich żołnierzy na Łotwie

Kanada rozpocznie szkolenia dla ukraińskich żołnierzy na Łotwie; będą prowadzone od 15 maja br. – poinformowała w środę minister obrony Kanady Anita Anand podczas konferencji prasowej z minister obrony Łotwy Inarą Murniece.

Program szkoleniowy w ramach operacji UNIFIER został opracowany na potrzeby młodszych oficerów wojsk ukraińskich. Zajęcia dla ukraińskich żołnierzy będą prowadzone wspólnie przez kanadyjskich i łotewskich wojskowych.

Na Łotwie stacjonuje obecnie ok. 800 kanadyjskich żołnierzy; Kanada jest państwem ramowym grupy NATO od 2017 r.

Kanada szkoli ukraińskich żołnierzy także w Polsce, gdzie prowadzone są zajęcia przez ok. 80 kanadyjskich specjalistów, ponad połowa z nich to saperzy, ok. 25 prowadzi zajęcia dla załóg czołgów Leopard oraz 10 prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy na polu bitwy.

Ponadto 170 kanadyjskich wojskowych prowadzi szkolenia dla ukraińskiej armii w Wielkiej Brytanii, gdzie ukraińskich żołnierzy uczy się m.in. walki i technik patrolowych - podało kanadyjskie ministerstwo obrony w komunikacie.

Z Toronto Anna Lach