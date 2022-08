Kanada będzie szkolić ukraińskich żołnierzy na poligonie w Wielkiej Brytanii

Kanada wznawia szkolenia ukraińskich żołnierzy w ramach operacji UNIFIER; szkolenia będą się odbywały w Wielkiej Brytanii. Na Ukrainę trafią też kolejne dostawy kanadyjskiej broni – poinformowała w czwartek minister obrony Kanady Anita Anand.

Od przyszłego tygodnia kanadyjski personel wojskowy będzie wysyłany do bazy w południowo-wschodniej Anglii. W szkoleniach dla nowych żołnierzy armii ukraińskiej, prowadzonych z inicjatywy rządu Wielkiej Brytanii, wspólnie z brytyjskim wojskiem weźmie udział do 255 kanadyjskich wojskowych - powiedziała Anand.

Będą to szkolenia z m.in. obsługi broni, walki na pierwszej linii, umiejętności zwiadowczych i pierwszej pomocy medycznej, a także prawa dotyczącego konfliktów zbrojnych.

Anand przypomniała, że od 2015 r. do zawieszenia szkoleń przed rosyjską inwazją, kanadyjscy wojskowi przeszkolili ponad 33 tys. ukraińskich żołnierzy. Według publicznej telewizji CBC, pierwsze grupy ukraińskich rekrutów są w Wielkiej Brytanii od początku lipca, w trwających 5 tygodni kursach weźmie udział do 10 tys. ukraińskich żołnierzy. Brytyjscy wojskowi przeszkolili w minionych latach ok. 22 tys. ukraińskich żołnierzy.

Minister obrony dodała, że kanadyjska firma GDLS rozpocznie w nadchodzących tygodniach dostawy na Ukrainę nowych 39 pojazdów opancerzonych. Pojazdy będą dodatkowo wyposażone, w m.in. karabiny maszynowe.

Z Toronto Anna Lach