Kanada: Biznes i obywatele oczekują zwiększonej pomocy rządu

Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział we wtorek zwiększenie pomocy dla Kanadyjczyków podczas epidemii koronawirusa. Firmy podejmują własne inicjatywy, a lokalne społeczności szukają sposobów na pomoc małym biznesom.

Kanadyjska Federacja Niezależnego Biznesu (CFIB/FCEI) zrzeszająca 110 tys. członków, podała we wtorek, że połowa właścicieli małych i średnich firm już zasygnalizowała spadek sprzedaży, a 40 proc. deklarowało, że spadek przychodów jest większy niż jedna czwarta. 43 proc. kanadyjskich firm ograniczyło godziny pracy, a 20 proc. wprowadziło czasowe zwolnienia z pracy. 42 proc. informuje, że jeśli nie będzie możliwy bezpośredni kontakt z klientem, ich sprzedaż spadnie do zera.

Trudeau powiedział podczas transmitowanej we wtorek konferencji prasowej, że "wkrótce" pojawią się nowe formy pomocy dla gospodarki oraz informacje na temat rozwiązań podatkowych. Zapowiedział też, że parlament zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie przyjęcia specjalnych rozwiązań legislacyjnych. Rząd rozważa też, czy będzie potrzebne zastosowanie ustawy o stanie wyjątkowym.

W ub. tygodniu rząd Kanady podjął decyzję o przeznaczeniu 1 mld CAD pomocy dla prowincji, w tym - na prace nad szczepionką oraz na przyspieszone wypłaty zasiłków dla bezrobotnych. Kolejnych 10 mld CAD przeznaczono na linie kredytowe zapewniające płynność dla firm. Nie ma jednak na razie żadnych form pomocy dla niewielkich firm i osób samozatrudnionych.

Rząd najludniejszej kanadyjskiej prowincji, Ontario (ponad 38 proc. ludności Kanady), wprowadził we wtorek stan wyjątkowy na terenie prowincji, do końca marca br. Zakazano zgromadzeń większych niż 50 osób. Już wcześniej własne decyzje o zamknięciu bibliotek miejskich podjęły Toronto i inne miasta. Zamknięte były już szkoły otrzymujące finansowanie budżetowe, zakaz rozszerzono na szkoły prywatne. Kościoły i miejsca kultu religijnego już wcześniej podejmowały decyzje o zamknięciu.

Decyzje rządu prowincji mają konsekwencje dla biznesu, bo zarządzono np. zamknięcie restauracji i barów, mogą one oferować tylko odbiór na miejscu i dostarczanie zamówionych posiłków. Działają sklepy, apteki i centra handlowe. Duże centra handlowe już podjęły w ostatnich dniach decyzje o ograniczeniu godzin otwarcia. Dla małych biznesów obecna sytuacja oznacza duże problemy. Np. w popularnym Junction - to część ulicy Dundas w zachodniej części Toronto - praktycznie na każdych drzwiach sklepów, restauracji, szkół tańca, punktów usług, widnieją informacje o zamknięciu.

Decyzje w sprawie pomocy dla osób, które nie mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, podjął w poniedziałek rząd Quebec. 573 dolary tygodniowo przysługuje tym, którzy mają objawy takie jak kaszel czy gorączka lub podróżowali za granicę i muszą poddać się domowej kwarantannie przez 14 dni. Jak podkreślał premier Québec François Legault, chodzi o to, by nikt nie bał się, że z powodu konieczności kwarantanny utraci środki do życia. Według szacunków, jeśli program ten będzie trwał do końca roku, a skorzysta z niego 10 proc. zatrudnionych w prowincji, będą to koszty 150 mln CAD.

Lokalne społeczności i organizacje biznesowe promują inicjatywy takie jak kupowanie kart podarunkowych w firmach, które musiały zawiesić działalność. Organizacje sportowe w Toronto stworzyły specjalny fundusz pomocy dla pracowników zatrudnionych przy organizacji wydarzeń sportowych. Z kolei publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada umożliwia starszym dziennikarzom, będącym w grupie ryzyka, prowadzenie audycji z domu. Sieć barów kawowych Second Cup przestała przyjmować gotówkę. Niektóre sklepy zdecydowały się wprowadzić specjalne godziny obsługi dla seniorów i osób z problemami ruchowymi. Sieć Loblaw już w ubiegłym tygodniu obniżyła ceny dostaw do domu, a w poniedziałek jej szef Galen Weston zadeklarował, że "nie zostaną podniesione żadne ceny, nie będziemy wykorzystywać sytuacji".

Przy okazji epidemii powraca też temat "kanadyjskości" zachowań, która z reguły jest definiowana m.in. jako indywidualna odpowiedzialność i gotowość do pomocy. W ostatnich dniach media społecznościowe oburzały się, że w niektórych franszyzach Tim Hortons, sieci barów kawowych będącej kanadyjską ikoną kulturową, właściciele utrudniają pracownikom krótkie zwolnienia z pracy. Kijiji, platforma umożliwiająca bezpośredni kontakt sprzedających z kupującymi, usuwa anonse osób spekulujących wykupionym wcześniej papierem toaletowym czy środkami dezynfekcji. Zaś w sklepach osoby pakujące wózki ponad miarę muszą liczyć się z nieprzychylnymi komentarzami, bo "to nie po kanadyjsku", jak skwitowała sąsiadka korespondentki PAP.

Z Toronto Anna Lach