Kanada: Biznes i związki zawodowe apelują o wzmożenie działań na rzecz ochrony klimatu

Przedstawiciele 26 firm, w tym koncernu paliwowego Shell Canada, instytucji i związków zawodowych zaapelowali do kanadyjskiego rządu o zwiększenie wysiłków w walce z globalnym ociepleniem.

O liście napisał w środę dziennik "The Globe and Mail", który otrzymał jego kopię. Zawiera on spis zadań do wykonania przez rząd Justina Trudeau i premierów poszczególnych prowincji, by Kanada wypełniła cel redukcji emisji gazów cieplarnianych i jednocześnie pozostała konkurencyjna gospodarczo.

Dokument opublikowano w trakcie toczącej się w Madrycie konferencji klimatycznej COP25 i na dzień przed czwartkowym expose premiera Trudeau, który po październikowych wyborach kieruje rządem mniejszościowym.

"Polityki, plany i programy wprowadzone w ostatnich latach przez wiele rządów w całej Kanadzie stworzyły fundament pod przyszły sukces, ale potrzeba więcej. Musimy zwiększyć nasze wysiłki i skupić się na wdrażaniu, aby osiągnąć prawdziwy postęp na drodze to silniejszej, czystszej gospodarki" - apelują liderzy biznesu i społeczeństwa obywatelskiego w ramach inicjatywy "Smart Prosperity" ("Inteligentny dobrobyt").

Ich zdaniem globalna transformacja w stronę gospodarki niskoemisyjnej do 2030 roku szacowana jest na 26 bilionów dolarów i może stworzyć 65 milionów nowych miejsc pracy na całym świecie.

"Stworzy to szanse we wszystkich sektorach gospodarki. Kanadyjski sektor cleantech może skorzystać z rosnącego światowego rynku, który ma się podwoić w ciągu następnych pięciu lat. Z kolei zwiększenie innowacyjności i efektywności w sektorach bogactw naturalnych i energetyki, w których Kanada jest bardzo silna, stanowi szansę rzędu 3,6 bilionów dolarów do roku 2030" - napisano.

Wśród proponowanych przez grupę rozwiązań jest zielona infrastruktura, sprawne regulacje i zachęty podatkowe dla inwestycji w czyste technologie, czy podatek węglowy skonstruowany w ten sposób, żeby wspierać gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w transformacji. Potrzebne są też inwestycje w edukację i nowe kwalifikacje.

Walka ze zmianami klimatycznymi była jednym z głównych tematów niedawnej kampanii wyborczej i stanowi kość niezgody między rządem federalnym a produkującymi ropę zachodnimi prowincjami Alberta i Saskatchewan.

Jednak jak powiedział "The Globe and Mail" prezes Shell Canada Michael Crothers, coraz większa liczba firm produkujących ropę z piasków bitumicznych próbuje podjąć się obniżania emisji, bo wymagają tego od nich konsumenci. Dodał, że wobec woli narodu, politycy różnych frakcji będą w stanie tę kwestię odpolitycznić.

Trudeau wielokrotnie zapewniał w trakcie kampanii wyborczej, że Kanada wypełni swój cel redukcji emisji CO2 do 2030 roku o 30 proc. wobec poziomu z roku 2005, a nawet go prześcignie. Tymczasem dokumenty rządowe wskazują, że przy istniejących rozwiązaniach Kanada będzie o 79 megaton poniżej celu.

Opublikowany pod koniec listopada raport organizacji Ecofiscal Commission wykazał, że przy zastosowaniu jedynie podatku węglowego do obniżenia emisji, Kanada musiałaby podnieść tę kontrowersyjną daninę do 2030 roku ponad cztery razy, aby wypełnić swoje zobowiązania.

Z Toronto Alicja Minda