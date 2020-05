Kanada: Biznes szuka sposobów na czas po szczytowym punkcie epidemii

Bezrobocie w Kanadzie wynosi 13 proc., 7,5 mln mieszkańców kraju korzysta z rządowej pomocy, a kanadyjski biznes szuka nowych form działania na czas po szczycie liczby zakażeń koronawirusem.

W mijającym tygodniu kanadyjskie prowincje zaczęły stopniowo otwierać gospodarkę. Krajowy urząd statystyczny (Statistics Canada) wskazywał, że prawie trzy czwarte firm informowało o negatywnych skutkach obowiązku zachowywania odległości, w tym 40 proc. firm wskazywało, że z powodu tych ograniczeń nie przetrwa dłużej niż trzy miesiące. Premier Justin Trudeau podkreślił jednak w sobotę, że rząd pracuje nad planami dla gospodarki, ale kraj nadal znajduje się na etapie kryzysu i bieżącej pomocy.

Eksperci zwracają uwagę, że obecne ograniczenia będą kształtować przyszły rynek pracy. W opublikowanych w piątek wstępnych wynikach badania na temat pracy zdalnej, Uniwersytet Montrealski (UdeM) wskazywał, że możliwość pracy w domu odpowiada 39 proc. pracowników, niezależnie od płci. Prawie tyle samo - 37 proc. - wolałoby wrócić do biura. 85 proc. uczestników kanadyjskiego badania to osoby z wyższym wykształceniem, ich średnia wieku to 40 lat. Jedna trzecia badanych stwierdziła, że ich produktywność wzrosła, odkąd mogą pracować w domu, mimo obecności innego członka rodziny. Praca w domu nie sprzyja osobom, które mają poczucie izolacji, i tym, które do wykonania swojej pracy muszą kontaktować się z współpracownikami.

Z badania UdeM wynika, że ponad połowa badanych wprowadziła innowacyjne usprawnienia w swojej pracy. "W najmniejszych firmach ankietowani mówią o największej liczbie pomysłów, prawdopodobnie dlatego, że mają najmniej wsparcia od firmy i muszą liczyć na siebie" - podano w komunikacie UdeM.

Jak dokumentował Statistics Canada, konieczność zachowywania dystansu społecznego sprawiła, że prawie 48 proc. firm informowało, że na koniec marca 10 proc. lub więcej pracowników pracowało zdalnie, podczas gdy na koniec lutego było to ponad dwa razy mniej firm.

Trwa dyskusja o tym, jak będzie wyglądać przyszłe biuro. Jeszcze w opublikowanym 6 maja raporcie torontońska firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych CBRE wskazywała, że w pierwszym kwartale br. odsetek wolnych przestrzeni biurowych wynosił w Toronto tylko ponad 6 proc., a w Vancouver dwa razy mniej. "Covid-19 zaczął wpływać na tempo wynajmu w końcu marca" - napisano w raporcie. Teraz CBRE wskazuje, że stopniowy powrót pracowników do biur będzie się wiązał z np. czasowym zamknięciem takich przestrzeni jak firmowe stołówki.

Ponad 45 proc. firm postanowiło dodać nowe formy komunikowania się z klientami. Jednocześnie w sklepach pojawiły się przy kasach bariery z pleksiglasu. Normą stały się kolejki, a wiele osób sygnalizuje, że przenoszą się z zakupami do mniejszych sklepów, gdzie czas oczekiwania na obsłużenie jest krótszy.

Niektórzy przedsiębiorcy postanowili na dostawach do domu oprzeć nowy model biznesowy. Np. torontońska firma Grocery Neighbour przygotowuje ciężarówki dostosowane do przewozu świeżej żywności od lokalnych producentów, klienci będą latem otrzymywać powiadomienia o ciężarówce w swojej okolicy. Rozwija się kanadyjska platforma e-commerce dla farmerów Local Line, która kilka lat temu debiutowała jako platforma komunikująca farmerów z szefami restauracji; obecnie służy tworzeniu wirtualnych sklepów lokalnych producentów. Media donosiły też o "ghost kitchens", czyli restauracyjnych usługach w domu, a właściwie przed domem lub w ogrodzie, bo tam ustawiają swój sprzęt szefowie kuchni.

Torontońska giełda wysoko wycenia pomysły na internetowy handel - giełdowa wycena kanadyjskiej platformy e-commerce Shopify przekroczyła w tym tygodniu 121 mld CAD, to jest o ponad pół mld CAD więcej niż wartość najwyżej wycenianej firmy, banku RBC.

Menedżer dużej firmy z branży budowlanej w Toronto powiedział PAP, że jego firma nie zaprzestała działalności, ale pracownicy pracują na zmiany, tydzień w firmie, tydzień wolnego. "Nie korzystamy z rządowych dopłat do wynagrodzeń, mamy dobrą sytuację finansową, szukamy pomysłów na przyszłość. Na razie do naszych sal wystawowych można wejść tylko po uprzednim umówieniu się" - powiedział Steve, prosząc o niepodawanie nazwy firmy, ponieważ jej właściciel chciał początkowo zwolnić pracowników. "Nie zgodziłem się, bo nie musieliśmy tego robić. Owszem, sprzedaż siadła o połowę, ale nie spadła do zera" - dodał.

Wskazał też, że firmy nie tylko myślą o innowacjach i zmianach modelu działalności; Covid-19 to również czas, by przyjrzeć się pracownikom. "U nas dobrzy pracownicy pracują latami, płacimy więcej niż minimum, nawet na najniższych stanowiskach. Ale będę zwalniać tych, którzy nie doceniają faktu, że firma zapewniła wszystkim zatrudnienie w pierwszych najgorszych tygodniach" - powiedział.

Z Toronto Anna Lach