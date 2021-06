Kanada: Blisko 70 proc. dorosłych obywateli zaszczepionych pierwszą dawką

Prawie 70 proc. uprawnionych do tego dorosłych Kanadyjczyków przyjęło już pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 - ogłosiła w środę minister zdrowia Patty Hajdu. W związku z tym Ottawa planuje stopniowe łagodzenie obostrzeń w przekraczaniu granicy kraju.

Jak poinformowała Hajdu, prawdopodobnie z początkiem lipca w pełni zaszczepieni obywatele, stali rezydenci i inne osoby, które mają obecnie prawo wjazdu do kraju, zostaną zwolnione z obowiązku płatnej kwarantanny w jednym z wyznaczonych przez rząd hoteli.

Zgodnie z aktualnymi obostrzeniami Kanadyjczycy, którzy powracają do kraju drogą lotniczą, kierowani są na obowiązkową kwarantannę w hotelu do uzyskania negatywnego wyniku testu na Covid-19 (maksymalnie na trzy dni). Pobyt ten odbywa się na własny koszt, który rząd oszacował na minimum 2 tys. dolarów kanadyjskich (opłata zawiera koszt testu na Covid-19).

Obowiązek ten zostanie zniesiony dla osób, które co najmniej 14 dni przed przekroczeniem granicy przyjęły drugą dawkę jednej z czterech zaaprobowanych przez Kanadę szczepionek na Covid-19 (Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca i Johnson & Johnson) - powiedziała Hajdu.

Nadal wymagane będzie posiadanie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem do kraju oraz wykonanie kolejnego testu po przylocie. Do momentu uzyskania negatywnego wyniku tego drugiego testu wymagana będzie kwarantanna domowa.

Nowe zasady wejdą w życie najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu lipca, dokładna data jest jeszcze ustalana.

"Będziemy uważnie śledzić zarówno w Kanadzie, jak i na świecie, jak zmienia się liczba zachorowań i wzrasta odsetek zaszczepionych osób - powiedziała Hajdu. - To bardzo ważne czynniki, które zadecydują o wprowadzeniu zmian na granicy, na które liczymy na początku lipca."

Granica pozostaje na razie zamknięta dla obcokrajowców, ale jak podkreśliła minister zdrowia, ogłoszona w środę zmiana to pierwszy krok z planowego przez rząd stopniowego łagodzenia ograniczeń w przekraczaniu granicy Kanady.

Dodała, że kolejne kroki zależeć będą od dalszych postępów w programie szczepień, statystyk zachorowań i hospitalizacji, a także od sytuacji międzynarodowej i mutacji wirusa.

Obecna na konferencji naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam wskazała na cele, które powinny zostać osiągnięte, zanim dojdzie do dalszego łagodzenia obostrzeń na granicy. Najbliższym jest zaszczepienie 75 proc. dorosłej populacji przynajmniej jedną dawką i 20 proc. obiema dawkami. "Jesteśmy na dobrej drodze do tego" - powiedziała Tam. Kolejny cel to zaszczepienie dwiema dawkami 75 proc. uprawnionej populacji.

Minister zamówień publicznych Anita Anand poinformowała z kolei, że w związku ze spodziewaną dostawą co najmniej 55 milionów dawek szczepionki do końca lipca Kanada będzie miała do dyspozycji wystarczające zapasy, by do tego czasu zaszczepić obiema dawkami 80 proc. uprawnionych osób.