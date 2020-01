Kanada: Broda premiera Trudeau jako polityczny temat

Portale społecznościowe w Kanadzie, a za nimi poważne media, miały w ostatnich dniach nowy temat: brodę premiera Justina Trudeau. Komentarzy przybywało nawet po zestrzeleniu samolotu ukraińskich linii lotniczych nad Bagdadem.

Nowe zdjęcie premiera z krótką brodą pojawiło się w miniony poniedziałek, wykonał je oficjalny fotograf Trudeau po powrocie premiera z wakacji. Nowy wygląd premiera zdominował media społecznościowe w Kanadzie. Nawet w środę i czwartek, po tragicznej śmierci Kanadyjczyków w katastrofie zestrzelonego w Iranie samolotu ukraińskich linii, przybywało nowych komentarzy.

Poważne media szybko podchwyciły temat, ponieważ zarost premiera jest w Kanadzie tematem o długiej politycznej tradycji.

Publiczna telewizja CBC zwróciła uwagę, że podczas świątecznych wakacji "Trudeau nie tylko skończył 48 lat, zapuścił także brodę" i przypomniała, że "zarówno ojciec (Pierre Elliott Trudeau - premier Kanady w latach 1968-1979, a potem 1980-1984 - PAP) jak i syn wrócili do pracy po wyrzuceniu maszynki do golenia podczas wakacji". Ojciec Trudeau w sierpniu 1979 r. pojawił się z brodą, która urosła mu podczas wyprawy na północ Kanady. Sześć tygodni później ówczesny lider opozycyjnych liberałów zgolił brodę.

Internetowy Huffingtonpost.ca tytułował we wtorek, że "broda Justina Trudeau tu jest, a my chcemy o tym porozmawiać", dodając, że obecna broda wygląda lepiej niż krótka broda z roku 2010, kiedy Trudeau wyglądał jak kopia "Piratów z Karaibów". Dziennikarz portalu zastanawiał się, czy broda pozostanie i wskazywał, że oficjalne zdjęcie zostało zrobione podczas ważnych rozmów z ministrem obrony Harjitem Sajjanem, który ma "fantastyczną" brodę. Zastanawiano się, czy Trudeau zapuścił brodę z myślą o paparazzi, czy to oznaka wieku i czy prezydent USA Donald Trump mu zazdrości.

Przy tym Huffingtonpost.ca przypomniał, że ostatnim premierem Kanady z brodą był piąty premier Kanady, sir Mackenzie Bowell. Zwrócił też uwagę na pracę o męskim zaroście w polityce, którą napisała profesor Rebekah Herrick z Oklahoma State University. Kwestii męskiego zarostu u amerykańskich polityków Herrick poświęciła pracę opublikowaną w kwietniu 2015 r. Zwróciła w niej uwagę, że od 1913 r. żaden amerykański prezydent nie miał brody ani wąsów.

Stacja telewizyjna Global News tytułowała: "Mąż stanu, +tatuś+ czy koleś: nowa broda Justina Trudeau doprowadza do wrzenia media społecznościowe". Piszący komentarz na stronie Global News zwrócił przy tym uwagę, że Trudeau przez ostatnie cztery lata prezentował bardzo starannie opracowany wizerunek. "Wszystko od zdjęć z joggingu, przez kostiumy halloweenowe, aż do niebanalnych skarpetek wydaje się być zaplanowane, więc można podejrzewać głębszy motyw za decyzją o brodzie" - uznała Global News. Cytowano Leah Morrigan, stylistkę z Toronto, której zdaniem Trudeau zmienia wizerunek na bardziej dojrzały, skoro zbliża się do pięćdziesiątki.

Skarpetki Trudeau, z których premier Kanady zasłynął już w pierwszej swojej kadencji, podsumowywał kilka miesięcy temu magazyn "Maclean's": przypominając skarpetki z Chewbaccą, robotami z Gwiezdnych Wojen R2D2 i C3P0 czy skarpetki z instrukcjami, jak przyrządzać gin z tonikiem. "Maclean's" zwrócił jednak uwagę, że na bardziej uroczyste okazje Trudeau wraca do neutralnych kolorów, dopuszczalnych przez protokół dyplomatyczny.

Media tradycyjne i media społecznościowe przypomniały też o problemie z września ub.r., kiedy w czasie kampanii wyborczej amerykański tygodnik "Time Magazine" opublikował zdjęcie Trudeau przebranego w kostium Aladyna, w turbanie, z przyciemniającym twarz makijażem, czyli "brownface". Wówczas część mediów uznała to zdjęcie za rasistowskie.

Poważny dziennik "Globe and Mail", puentując dyskusje o brodzie Trudeau zwrócił się do profesora filozofii Marka Kingwella z Uniwersytetu Toronto. W opublikowanym na stronie gazety komentarzu Kingwell sięgnął do historii i złośliwego określenia dla krótkiego zarostu "face fungus" (grzybnia na facjacie), wymyślonego przez brytyjskiego satyryka z drugiej połowy XIX w. Franka Richardsona. Pokpiwając z wielkiej "dyskusji" nad brodą premiera, Kingwell przypomniał historię cywilizacji brody, od piratów przez Świętego Mikołaja, nie zapominając o Fidelu Castro. Przypomniał Marshalla McLuhana, kanadyjskiego teoretyka mediów i komunikacji, który miał komentować brodę Trudeau-ojca jako próbę ochłodzenia wizerunku. Dodał, powołując się na swoje uniwersyteckie doświadczenia, że lekko siwa broda może być nieprzewidywalnym i potencjalnie niebezpiecznym elementem tego, jak jest się postrzeganym.

