Kanada: Chcą przyjechać tysiące Ukraińców, rząd oferuje pomoc

Ponad 80,6 tys. Ukraińców złożyło od 17 marca br. wniosek wizowy w kanadyjskich placówkach. Rząd Kanady udostępnił ukraińskim uchodźcom wojennym pomoc taką samą, jak osobom, które mają prawo stałego pobytu.

Między 17 marca a 28 marca br. Ukraińcy złożyli w kanadyjskich placówkach dyplomatycznych ponad 80,6 tys. wniosków wizowych, a rozpatrzonych pozytywnie zostało dotychczas ponad 9,6 tys - według statystyk imigracyjnych dostępnych w czwartek na stronie rządu Kanady. Według danych kanadyjskich służb granicznych od początku roku ok. 11,8 tys. Ukraińców przyleciało do Kanady lub przyjechało przekraczając granicę z USA.

Ukraińcy, którzy będą otrzymywać czasowe pozwolenia na pobyt w Kanadzie w ramach ogłoszonego dwa tygodnie temu rządowego programu, będą korzystać z takich samych warunków pomocy po przyjeździe, jakie rząd federalny oferuje osobom, które otrzymały prawo stałego pobytu w Kanadzie - poinformował w komunikacie minister imigracji, uchodźców i obywatelstwa Sean Fraser.

Według zasad ogłoszonych w środę, ukraińscy uchodźcy uzyskali dostęp m.in. do pomocy w nauce języka, pomocy w zapisywaniu dzieci do szkoły, w szkoleniach i znalezieniu pracy, w nawiązaniu kontaktów w społecznościach, w których się osiedlają, a także do dedykowanych programów pomocy dla kobiet i osób LGBTQ.

Pomocą zajmuje się ponad 550 różnych agencji na terenie całej Kanady. Od 17 marca br. funkcjonuje też federalny bank ofert pracy, dotychczas na stronę zaglądano prawie 96 tys. razy. Na początku kwietnia kanadyjski Czerwony Krzyż w porozumieniu z rządem federalnym zacznie udostępniać m.in. pomoc tłumaczy na lotniskach: w Toronto, Edmonton i Vancouver.

Media podały w czwartek, że rząd Terytoriów Północnozachodnich (N.W.T) chce oferować pracę ukraińskim pracownikom służby zdrowia. Cytowana przez publicznego nadawcę CBC minister zdrowia Terytoriów Julie Green powiedziała w odpowiedzi na pytania parlamentarzystów, że "jedną z metod rekrutacji, która interesuje mnie szczególnie, jest możliwość zatrudnienie personelu medycznego z Ukrainy".

Z Toronto Anna Lach