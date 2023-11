Kanada chce być światowym liderem w wydobyciu minerałów krytycznych. USA mają w tym pomóc

Większej integracji gospodarczej krajów zachodnich, w tym wydobyciu minerałów niezbędnych do wdrażania czystych technologii, będzie poświęcone piątkowe spotkanie premiera Kanady Justina Trudeau i prezydenta USA Joe Bidena.

Amerykańskie i kanadyjskie plany przestawienia gospodarki na energię niepochodzącą z surowców kopalnych zależą od odpowiedniej wielkości dostaw minerałów krytycznych, a to z kolei - od nowych projektów wydobycia i oczyszczania - mówił w miniony wtorek ambasador USA w Kanadzie David Cohen, cytowany w mediach.

Cohen podkreślił, że chodzi o wzajemną pomoc, od ułatwiania wzrostu popytu na samochody elektryczne do wykorzystania możliwości wydobycia w Ameryce Płn. Obecnie, dodał Cohen, nadmierną pozycję na rynku mają Chiny.

Kanada chce być światowym liderem w wydobyciu minerałów krytycznych

Z kolei celem rządu premiera Trudeau jest uczynienie z Kanady światowego lidera w wydobyciu minerałów krytycznych i produkcji akumulatorów. W 2022 r. Ottawa wymusiła wyjście z kanadyjskiego rynku kilku chińskich firm wydobywających minerały krytyczne. Rząd poinformował też, że ograniczy dostęp zagranicznych firm będących własnością rządów do inwestycji w sektor minerałów krytycznych.

W nadchodzących tygodniach rząd Kanady zacznie przyjmować wnioski o finansowanie z Funduszu Infrastruktury Minerałów Krytycznych (CMIF) - poinformowano we wtorek. Fundusz ma do dyspozycji do 1,5 mld CAD na siedem lat. Problemem wydobycia w Kanadzie jest to, że "złoża są często usytuowane w odległych miejscach, gdzie są wyzwania takie jak ukształtowanie terenu i mała dostępność infrastruktury" - podkreślono w komunikacie.

Właśnie m.in. na budowę dróg czy sieci energetycznej są środki w funduszu. CMIF jest jednym z elementów przyjętej w ub.r. r. Kanadyjskiej Strategii Minerałów Krytycznych, stanowiącej część planu doprowadzenia do zeroemisyjności kanadyjskiej gospodarki. Na wdrażanie strategii w budżecie jest prawie 4 mld CAD.

Kilkukrotny wzrost zapotrzebowania na surowce krytyczne

Z kolei USA doprowadziły do zawiązania Minerals Security Partnership (MSP), partnerstwa w sprawie bezpieczeństwa produkcji i dostaw minerałów krytycznych. Kanada jest jednym z członków tego porozumienia, tak jak 12 innych krajów oraz Unia Europejska.

Celem MSP jest współpraca przy projektach wydobywczych, w które są zaangażowane zarówno rządy jak i prywatne firmy. USA promują też Americas Partnership for Economic Prosperity (partnerstwo Ameryk dla pomyślności gospodarczej), projekt nowych ram dla handlu firmowany przez Bidena.

Jak przypomniał dziennik The Globe and Mail, Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że w ciągu najbliższych 15 lat popyt na surowce niezbędne do przestawienia gospodarki na czyste energie oznacza czterokrotny, do nawet sześciokrotnego, wzrost popytu na minerały krytyczne.