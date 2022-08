Kanada chce pomóc Europie z dostawami gazu LNG, problemem infrastruktura

Kanada analizuje możliwości dostaw gazu LNG do Europy, wyzwaniem jest infrastruktura, ale docelowo współpraca będzie dotyczyć dostaw wodoru – oświadczył w poniedziałek na konferencji prasowej w Montrealu premier Justin Trudeau.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, który składa wizytę w Kanadzie, Trudeau powiedział, że Kanada "chce pomóc w krótkim terminie", a wcześniej nie było "logicznych i uzasadnionych ekonomicznie" planów biznesowych w sprawie eksportu gazu skroplonego do Niemiec. Obecnie, dodał, "jest nowy kontekst", ale zwrócił uwagę na brak terminali na wschodnim wybrzeżu Kanady.

Ukraiński Naftogaz poparł zamiary Niemiec zakupu LNG z Kanady - podał w niedzielę Reuters, przypominając, że Naftogaz wcześniej w tym roku podpisał porozumienie z kanadyjskim Symbio Infrastructure w sprawie dostaw LNG.

Trudeau dodał, że w krótkim terminie Europa będzie zmniejszać swoją zależność od dostaw rosyjskiego gazu, natomiast w średnim i długim terminie tak Kanada, jak Europa przechodzić będą na odnawialne źródła energii, takie jak wodór.

Scholz podkreślił, że Niemcy szukają nowych źródeł dostaw i budują niezbędną infrastukturę, ale "zielony wodór (produkowany z wody - PAP), to musi wydarzyć się szybko". Kanclerz Niemiec wskazał też na cel, jakim jest dekarbonizacja gospodarki i przejście na wykorzystywanie źródeł zasilania innych niż paliwa kopalne.

W tym kontekście obaj politycy wspomnieli o rozmowach w sprawie dostępu do kanadyjskich zasobów pierwiastków ziem rzadkich. We wtorek ma dojść do podpisania porozumienia (memorandum of understanding) z Volkswagenem i Mercedes-Benz Group AD w sprawie dostaw minerałów krytycznych takich jak nikiel, lit i kobalt, używanych do produkcji samochodów elektrycznych - podał w poniedziałek Reuters.

Również we wtorek Kanada i Niemcy mają podpisać porozumienie w sprawie współpracy przy budowie instalacji produkcji wodoru w Nowej Fundlandii i eksportu do Niemiec.

Z Toronto Anna Lach

