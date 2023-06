Kanada: Co czwarty mieszkaniec kraju odczuł już skutki pożarów lasów

Co czwarty Kanadyjczyk odczuł bezpośrednio skutki tegorocznych pożarów, w których spłonęło już 6 mln hektarów lasów. Meteorolodzy ostrzegli w środę, że należy się spodziewać kolejnych fal dymu z ogarniętych przez żywioł terenów leśnych.

Jak wynika z opublikowanego w środę badania firmy Leger, 26 proc. Kanadyjczyków i 23 proc. Amerykanów odczuło już skutki trwających w Kanadzie pożarów lasów. Przy tym np. w prowincji Alberta, gdzie w ostatnich dwóch miesiącach pożary są szczególnie intensywne, skutków doświadczyło już 40 proc. mieszkańców.

Na pytanie, czy w ciągu minionego roku osobiście doświadczyło się skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, twierdząco odpowiada 23 proc. Kanadyjczyków i 24 proc. Amerykanów, przy czym Kanadyjczycy zauważają, że pożary lasów wydarzają się częściej niż w przeszłości, Amerykanie częściej zauważają złą jakość powietrza. Jednocześnie 67 proc. Kanadyjczyków jest "zmartwiona" w związku ze zmianami klimatu, Amerykanie deklarują takie zaniepokojenie rzadziej, w 58 proc.

W środę meteorolodzy kanadyjskiego ministerstwa środowiska i zmian klimatu ostrzegli mieszkańców prowincji Ontario i Quebec przed napływającymi kolejnymi falami dymu z płonących lasów. Zwracając się do mieszkańców Ottawy i stołecznego regionu, meteorolog Simon Legault przekazał, by nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne. Legault zaapelował też o zwracanie uwagi na alerty.

Minister zasobów naturalnych prowincji Quebec Maite Blanchette Vezina, cytowana przez agencję Canadian Press, ostrzegła w środę, że sytuacja jest krytyczna, a uważane za opanowane pożary lasów znów się wzmagają i mogą wymknąć się spod kontroli. Producent i dostawca energii Hydro-Quebec poinformował, że musiał zapobiegawczo ewakuować ok. 100 pracowników dwóch elektrowni wodnych.

Rządowi meteorolodzy ostrzegli przedstawiając we wtorek prognozy na lato, że na większości terenów Kanady przynajmniej do końca sierpnia należy się spodziewać wyższych temperatur niż norma dla tej pory roku. Już w czerwcu wyższe temperatury niż normalne notowane są w północnych rejonach Prerii (Manitoba, Saskatchewan, Alberta), w północnym Ontario i północnych częściach Quebec.

"Wzywamy Kanadyjczyków do regularnego sprawdzania prognoz pogody, brania na poważnie alertów pogodowych i stworzenia planów na wypadek sytuacji wyjątkowych" - napisali meteorolodzy w komunikacie, ostrzegając, że zmiany klimatu już wpływają na częstotliwość i skalę ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Z Toronto Anna Lach