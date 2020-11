Kanada: Covid-19 bardziej utrudnia powrót do pracy kobietom niż mężczyznom

Kanadyjki na rynku pracy straciły więcej z powodu pandemii Covid-19 niż Kanadyjczycy. To na kobiety spadł obowiązek zajęcia się dziećmi i to kobiety mają większe trudności z powrotem do pracy. W kwietniu pracowało mniej niż 55 proc. mieszkanek Kanady w wieku produkcyjnym.

"Pomimo znacznego odrabiania strat w zatrudnieniu i PKB w ostatnich miesiącach pandemia komplikuje przyszłość wielu branż, w których kobiety są licznie reprezentowane (…) To wytycza problematyczną ścieżkę, na której kanadyjskie kobiety wciąż odchodzą z rynku pracy, podczas gdy kanadyjscy mężczyźni odrabiają straty" - napisały w najnowszym raporcie największego kanadyjskiego Royal Bank of Canada (RBC) zastępczyni głównego ekonomisty tego banku Dawn Desjardins i jego analityczka Carrie Freestone.

Jak zauważają autorki, między lutym a październikiem br. 20,6 tys. kobiet przestało szukać jakiegokolwiek zatrudnienia, podczas gdy prawie 68 tys. mężczyzn zaczęło szukać miejsca pracy. Z rynku pracy odchodzą szczególnie kobiety w wieku 20-24 i 35-39 lat. To głównie kobiety pracują w sektorach najbardziej zagrożonych skutkami pandemii koronawirusa oraz takich, w których są najmniejsze możliwości pracy zdalnej. W dodatku kobiety odchodzące z rynku pracy tracą umiejętności zawodowe, co w przyszłości przyczyni się do pogłębienia i tak istniejącej różnicy w płacach między kobietami a mężczyznami.

Według danych kanadyjskiego urzędu statystycznego między lutym a kwietniem br. ponad 3 mln Kanadyjczyków straciły pracę, z czego połowę stanowiły kobiety. Do października ok. 2,4 mln osób wróciło do pracy. Zauważono przy tym, że część kobiet zupełnie wycofała się z rynku pracy. "Od lutego do października kobiety w Kanadzie stanowiły 64 proc. grupy, która znikła z rynku pracy" - podkreślono w raporcie RBC.

Analityczki spróbowały określić, co robią kobiety z dwóch grup wiekowych najbardziej dotkniętych obecną recesją (20-24 lata i 35-39 lat). Młode kobiety w Kanadzie są z reguły lepiej wykształcone niż mężczyźni w ich wieku i, jak sugeruje raport, mogły zdecydować się na dalszą edukację lub zdobycie nowego zawodu, co oznacza, że przygotowują się do powrotu na rynek pracy w przyszłości. Większym problemem jest sytuacja kobiet w grupie wiekowej 35-39 lat, które wycofują się z rynku pracy z powodu przejęcia opieki nad dziećmi. Połowa kobiet w tym wieku to matki dzieci poniżej 6. roku życia.

Przyczyny obecnych problemów kobiet z pracą tkwią w strukturze zatrudnienia. Raport wylicza, że kobiety mają ograniczone możliwości pracy zdalnej i pracują w sektorach, w których wyjście z kryzysu potrwa znacznie dłużej, takich jak handel detaliczny, usługi hotelarskie i restauracyjne oraz szeroko pojęta sztuka.

Natomiast na pandemii skorzystali mężczyźni dzięki temu, że stanowią większość zatrudnionych w zawodach związanych z nauką, techniką i zarządzaniem. Te sektory zatrudniły podczas pandemii ponad 55 tys. osób ze względu na rozwój handlu elektronicznego, 75 proc. tych miejsc pracy zajęli mężczyźni.

Według jednego z październikowych raportów RBC w kwietniu br. pracowało mniej niż 55 proc. kobiet w wieku produkcyjnym. Tak niskiego poziomu zatrudnienia wśród kobiet nie notowano w Kanadzie od połowy lat 80. Blisko dwie trzecie (61 proc.) firm należących do kobiet straciło kontrakty i klientów. "W 2021 r. znacząca liczba kobiet może być poza rynkiem pracy lub zatrudniona poniżej kompetencji. Mniej miejsc pracy oznacza, że więcej kobiet będzie musiało znaleźć nowy pomysł na siebie (…) Jak obliczono w raporcie Izby Handlowej Ontario (Ontario Chamber of Commerce), samo zrównanie możliwości w przedsiębiorczości mogłoby zwiększyć kanadyjski PKB o 81 mld dolarów kanadyjskich" - napisano w raporcie RBC.

Z Toronto Anna Lach